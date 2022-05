Sulle energie rinnovabili serve un cambio di passo.

È da decenni che aleggia il sogno dell’energia pulita. Oggi è diventato indispensabile diversificare la produzione energetica utilizzando in primis fonti rinnovabili, come solare ed eolica.

Questa necessità nasce non solo dalla scarsità dei combustibili fossili e dalle difficoltà di approvvigionarsene oggi per le tensioni geopolitiche, ma anche dal loro fortissimo impatto ambientale per la CO2 e gli altri agenti inquinanti immessi nell’atmosfera.

Petrolio, carbone e gas attualmente sono la fonte di energia più utilizzata al mondo. Dalla seconda metà del 2021, la ricaduta economica di questa dipendenza è emersa prepotentemente, perché la ripresa post-pandemica si è accompagnata a un aumento dei prezzi degli idrocarburi e quindi dei costi per le famiglie e per l’industria. La guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia, da cui proviene il 40% del gas importato in Italia, hanno ulteriormente complicato lo scenario. Al punto di paventare un blackout.

Il nostro governo si sta adoperando per scongiurare questo rischio mettendo in campo diverse contromisure, come la riapertura temporanea di alcune centrali a carbone, l’aumento dell’approvvigionamento di gas sia nazionale che estero (da Algeria, Qatar, altri), un maggior ricorso al gas liquido con relativo potenziamento degli impianti di rigassificazione.

Sono azioni che alleggeriscono ma non eliminano la dipendenza dal gas russo e non sono tutte di immediata attuazione, oltre al fatto che comunque l’uso del gas danneggia l’ambiente. Le energie rinnovabili, invece, permetterebbero di diversificare gli approvvigionamenti combinando sostenibilità ambientale ed economica.

L’Italia, però, deve ancora lavorare molto su questo fronte, perché è frenata dall’indecisione della politica, dai procedimenti autorizzativi lunghissimi e incerti, dai dinieghi degli enti pubblici sollecitati dalle proteste dei cittadini in difesa, spesso pretestuosa, dell’ambiente e del paesaggio.

Un esempio degli ostacoli realizzativi legati al dissenso locale, anche se non riguarda le rinnovabili, è il gasdotto Tap nel Salento, costruito tra mille opposizioni e rallentamenti, senza il quale oggi non potremmo importare gas dall’Azerbaijan.

Ho voluto visitare la zona di arrivo a terra del gasdotto dall’Albania, attraverso il Mar Adriatico, per osservare di persona i danni denunciati dagli ambientalisti. Ebbene, i residenti non hanno saputo indicarmi dove fosse esattamente il terminale, che ho individuato quasi casualmente, perché non c’era nessuna traccia evidente, se non il centro di supervisione del gasdotto, circondato da terreni ricoperti di vegetazione.

Se guardiamo agli impianti eolici e fotovoltaici, solo in Puglia ci sono 400 richieste in attesa di autorizzazione, impigliate in una rete di indecisioni e rimbalzi amministrativi, con un danno per tutta la collettività: quegli impianti permetterebbero di produrre energia con un basso impatto ambientale e a un costo inferiore rispetto alle fonti non rinnovabili.

La lentezza dell’iter burocratico si intreccia ai timori di un danno paesaggistico non sempre meglio specificato. Tutto sommato l’uomo ha modificato costantemente l’ambiente circostante e non si vede perché, tranne in alcuni casi eclatanti, l’installazione di un parco eolico o fotovoltaico debba essere considerata di per sé un deturpamento.

Delle pale eoliche a 12 chilometri dalla costa o dei pannelli fotovoltaici su terreni abbandonati o poco fertili o sui tetti di abitazioni e capannoni industriali consentirebbero di utilizzare fonti di energia pulita per imprese e famiglie, riducendo il ricorso ai combustibili fossili, quelli sì indubitabilmente dannosi.

Preso singolarmente, ogni impianto è piccola cosa rispetto a una centrale termoelettrica, ma tanti piccoli impianti diffusi possono raggiungere e superare la stessa potenza.

Bisogna però che le politiche del governo favoriscano gli investimenti in queste fonti, regolando anche la sovrapproduzione rispetto alle necessità del singolo investitore. Prendiamo il caso del fotovoltaico: attualmente, un’azienda che installa dei pannelli può utilizzare l’energia che produce, defalcandola da quella assorbita dalla rete nello stesso momento. L’energia eccedente il fabbisogno del momento e quella prodotta nei giorni festivi, in cui l’azienda non l’assorbe, viene immessa nella rete con un piccolo rimborso per il produttore, ma con il vantaggio di metterla a disposizione della comunità come energia pulita. Però, quando i pannelli fotovoltaici producono poco o niente, per esempio di notte, l’energia assorbita dalla rete dalla stessa azienda viene pagata a prezzo pieno, pari a circa il triplo del valore del rimborso. È comprensibile che il prezzo di acquisto sia maggiore di quello di vendita per un costo di gestione, ma una sproporzione così grande non incentiva il singolo utente a produrre e mettere in rete più energia di quella che occorre a lui stesso.

Sole e vento non mancano nel nostro Paese. Quel che serve sono la volontà e la determinazione politica di incentivare l’uso di queste risorse preziose, tutelando economia e ambiente.

