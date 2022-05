ANCORA INSULTI GRATUITI a Matteo Renzi

Gli INSULTI GRATUITI a Matteo Renzi nei commenti della sua intervista a #Verissimo evidenzia tutto il rancore e L’IGNORANZA da parte del POPOLO ITALIANO. Chi ascolta e non capisce la dimensione umana, la statura morale e la passione politica di quest’uomo, è o in malafede oppure proprio un misero ignorante! Si può non essere d’accordo sulla linea politica, ma certi insulti anche no.

Non solo ignoranza, ma tanta cattiveria, forse perché lo temono? Che brutta cosa l’ignoranza comunque.

Alcuni amici hanno fatto dei nomi, i quali sono dei filosofi ,pagnottisti, sovversivi e kompagni seriali ,che in ogni azione di governo , in ogni commento criticano e offendono il governo e il nostro Renzi ..Qualcuno ha dimenticato di dire dello smacchiatore del giaguaro , il quale invece di godersi la pensione ,ogni giorno dice delle stronzate contro la persona di Renzi ..

Il problema di questi seriali paraculi ,ognuno di loro è collocato ad un amico imprenditore di giornali, televisioni o dei servizi segreti e quindi devono fare dei complotti ,contro la persona del Renzi ,che come conoscitore della politica Italiana e mondiale ,a lor signori ci brucia il buco del c…l..

E la dimostrazione che sta emergendo in questo giorni ,in cui si sta discutendo del problema che abbiamo della fornitura del gas e di altro .

Se ci ricordiamo bene ,il Renzi lo criticavano perché come premier si recava in Africa e incontrava presidenti di molti paesi produttori di petrolio e gas ,per fare dei contratti di forniture di gas e petrolio..

Invece ,quando hanno governato ,il porco leghista e il Conte Fracchia 1,lor signori invece di programmare un piano energetico Italiano ,bloccarono le piattaforme petrolifere per estrarre sia petrolio e sia gas nel mare Adriatico e nel Mediterraneo , è bloccarono la costruzione degli impianti di rigassificatori ,che servivano per il gas..

E invece incrementarono il fabbisogno e il costo del gas ,perché lo dovevamo prendere dal loro amico Putin ..

Che per l’invasione che ha condotto contro l’Ucraina ,e avendo avuto delle sanzioni dall’Europa ,nel blocco di materiali e movimenti fondiari verso.la Russia ,il paranoico Putin ha minacciato tutta l’Europa di bloccare il gas, che tutti noi prendiamo ,grazie a lor signori filo Putin …I quali ,adesso stanno bloccando il Parlamento è il governo Draghi ,per le loro sciocche critiche seriali a favore del, loro amico Russo .

Un’altra stronzate che hanno fatto è stato di spendere 6 miliardi del Reddito di cittadinanza a cittadini ,che fino ad oggi la Guardia di Finanza ha pescato milioni di cittadini che non avevano il diritto di percepire, tale somma che è circa 600 euro al mese di di 3)4 milioni di cittadini. Quindi ,questi cittadini per circa 4 anni hanno percepito tale somma !

Poi si arriva a premier il Conte Fracchia 2 ,nel periodo della pandemia è anche in questo frangente ha fatto un capolavoro, per cui ha nominato un Commissario ,Arcuri sempre un amico dell’amico Baffetto e aveva il mandato, senza limite di spesa è allora il Commissario si è dato alla pazza gioia ,in quando ha chiamato gli amici finanzieri ,i quali gli hanno portato una spesa di materiale sanitario e materiale scolastico ,che la Guardia di Finanza ha accertato che tutto il materiale comprato ,il quale è costato 3miliardi, dati agli amici era tutto falso non documentato dagli uffici preposti sanitari …Quindi ,una bella truffa economica e fisica ai danni dei cittadini e altresì contro i medici ,infermieri e altri sanitari che dovevano usare tale materiale sanitario ..

E purtroppo ,la saga di questi ignoranti e nullafacenti continua …… Gentucola che vive male la propria esistenza, sono spiritualmente ed umanamente dei miserabili!

