BRAVISSIMO IL NOSTRO LEADER MATTEO RENZI ! Si era detto ” Colpo su colpo ” E colpo su colpo è.

#RENZI A ERMINI: IO TESTIMONE DEL METODO PALAMARA

“Leggo che il vicepresidente del CSM

intende denunciarmi per ciò che ho scritto ne “Il Mostro”. Non vedo l’ora di ricevere l’atto di citazione. Potrò dunque raccontare – libero da ogni forma di prudenza istituzionale – tutto ciò che in questi lunghi anni l’avvocato David Ermini ha detto, scritto e fatto. Egli è diventato vicepresidente del CSM grazie al metodo Palamara e io sono uno di quelli che possono testimoniarlo. Le cene romane di Ermini – fin dalla scorsa legislatura – sono numerose e tutte verificabili e riscontrabili. La sua storia da candidato sindaco bocciato a Figline Valdarno, aspirante consigliere provinciale, poi da parlamentare e da candidato vicepresidente del CSM è ricca di aneddoti che sarà piacevole raccontare in sede civile a cominciare dai numerosi scambi di sms di questi anni. Quanto ai verbali ricevuti da Davigo, e inspiegabilmente distrutti, Ermini avrà modo di chiarire in sede giudiziaria il suo operato”.

#MatteoRenzi

BRAVISSIMO IL NOSTRO LEADER MATTEO RENZI ! Si era detto ” Colpo su colpo ” ed è. assolutamente necessario proseguire in questo comportamento perseguendo in Sede Legale ogni azione che danneggi la dignità, l’onore e la reputazione del NOSTRO LEADER MATTEO RENZI !

Ci vogliono le palle per attaccare questi dinosauri velenosi…Bravo Matteo stai facendo, come al solito, una battaglia (anzi una guerra), per tutti noi, per la nostra libertà… É un grande, non teme niente e nessuno, le sue affermazioni sono tutte documentabili, è onesto sino all’inverosimile, ci provano ad incastrarlo ma nulla possono questi nani contro un gigante. Un vero combattente . Serio, onesto, Non ha paura di dire ciò che pensa. I magistrati usano la carica x intimidire e distruggere chi mette loro il bastone fra le ruote. Con te Matteo Hanno trovato pane x i loro denti. Speriamo nel referendum. Sono con te. Libro già prenotato ( più di uno)

BRAVISSIMO IL NOSTRO LEADER MATTEO RENZI ! Si era detto " Colpo su colpo " E colpo su colpo è.

