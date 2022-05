BRAVO. Sempre a #testaalta, uniti più che mai e sempre dalla parte della collettività, contro la cattiva informazione, bufale, fango , inciuci e compromessi al ribasso. #Siamoaltro.

“Ieri sono uscite le prime anticipazioni del libro. Tra le altre: sentenze della Cassazione; Procura di Firenze che sceglie di non arrestare un violento che finirà con l’uccidere il proprio figlio; guerre di correnti; depistaggi e finti scandali.

Subito è arrivata la voce del #CSM , col vicepresidente Ermini che ha preso posizione immediata. Voi direte: “ha chiesto spiegazioni sul mancato arresto dell’omicida a Firenze? Ha criticato lo sciopero dei magistrati di oggi?”. Macché. David Ermini ha annunciato di querelarmi per ciò che ho scritto. Non solo confermo tutto, ma rilancio e aggiungerò altre carte e documenti in Tribunale. Se il vicepresidente del Csm pensa di impaurirmi, ha sbagliato persona. Ma, credetemi, la vicenda di Ermini (grave, perché un pubblico ufficiale non può distruggere quello che si presuppone essere la prova di un reato) è nulla rispetto a ciò che c’è scritto ne “Il Mostro”. Noi andiamo avanti belli gagliardi, a testa alta.” Matteo Renzi

Be dallo scandalo della magistratura era uscito come venivano le assunzioni….niente di nuovo…abbiamo capito come distruggevano le carriere di quelli che intralciavano il loro mondo…sempre avanti con Italia viva…

Sempre a #testaalta, uniti più che mai e sempre dalla parte della collettività, contro la cattiva informazione, bufale, fango , inciuci e compromessi al ribasso. #Siamoaltro.Renzi il vero politico italiano Gridalo senza paura è lui il migliore Gridalo Renzi il Riformista tutti gli altri devono andare a scuola di politica.

