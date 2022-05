Berlusconi sotto accusa per le critiche a Biden e Nato. Fi: “Mai giustificata aggressione a Ucraina”. Oggi vertice con Salvini e Meloni. Il leader di Forza Italia ha sostenuto: “Non ci sono leader. Putin non si siederà mai a un tavolo per il negoziato”. Vito: “Parole discutibili”. Ma Tajani difende il Cavaliere: “È un uomo di pace”. I dubbi di Gelmini: “Se la linea cambia, lo si dica”

Uno dichiara, l’altro rettifica. Mi sembra una di quelle scene da film in cui il vecchietto scappa al controllo e ne combina di ogni. Si vede che Putin ha bussato cassa………gli avrà ricordato qualche debito di riconoscenza, o qualche malefatta confidata….Non riconoscere gli sforzi atlantisti e di coinvolgimento russo di Silvio come una grande alleanza occidentale e anticinese significa per lo meno portarsi sugli occhi due bistecche fiorentine…

So che i soliti del parterre rideranno ,ma certe cose bisogna dirle…..Berlusconi in politica estera fu un visionario e cercò di assecondare la tradizione mediterranea ed orientale dei suoi ispiratori da Andreotti.. Fanfani e Craxi. Una politica estera forse velleitaria ma concreta che andò a sbattere contro le manovre della sinistra e di Napolitano ma soprattutto di alcune potenze che si sentivano minacciate. E’ in dubbio che i tentativi di agganciare Erdogan e Putin sono falliti…..L’idea che l’occidente potesse sedurli si è visto fu velleitaria…oggi ne scontiamo le conseguenze Libia compresa.

La guerra è uno strumento straordinario per raccogliere consensi. Purtroppo per loro, gli amici di Putin in questa circostanza si trovano su un pulpito sbagliato per cavalcare l’onda della facile propaganda e ora annaspano.

Vedo che la retorica bellicista non risparmia neppure un fenomeno della comunicazione come Berlusconi il quale, ha sempre fatto dichiarazioni spropositate, inopportune, gaffes imbarazzanti ma ha sempre goduto di una stampa che ne attenuava i toni, li ridimensionava, li negava relativizzando o accondiscendendo alla misera giustificazione: “sono stato male interpretato” o amenità simili.

Ora che invece ha fatto dichiarazioni abbastanza prudenti viene gettato senza riserve nel girone dei filoputiniani. Giustamente in verità, ma non per i contenuti di quanto ha detto, bensì per i suoi trascorsi che lo rendono poco credibile.

Una volta si faticava a dire chiaramente: B. è eversivo, oppure è antidemocratico, oppure è anticostituzionale, sessista, inaffidabile etc

Oggi per affermazioni di buon senso, ma fuori dal coro di quella retorica che sa solo gridare “morte al nemico”, viene sommariamente sepolto da accuse di essere nemico della patria. Le sue parole vengono distorte e liquidate come propaganda del nemico. E’ veramente preoccupante quanto il dissenso sia inviso al potere e alla stampa di regime se perfino un uomo potente come Berlusconi viene zittito. Ha criticato Biden, giustamente: dare del criminale a Putin è stato sbagliato se a dirlo è chi potrebbe avere voce in capitolo per una trattativa di pace. Ancora più inopportuno fare riferimento al “regime change”, parole che in USA sono state criticate anche da persone vicine a Biden e che hanno creato imbarazzo nel suo entourage.

In italia invece no, neppure se sei Berlusconi puoi dissentire

Berlusconi sotto accusa per le critiche a Biden e Nato. Fi: “Mai giustificata aggressione a Ucraina”. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo