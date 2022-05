Enews 790 DI MATTEO RENZI.

Enews brevissima solo per dire grazie.

È difficile riassumere le emozioni del ritrovarsi in presenza con tanta gente. Quello che proprio molti avversari non riescono a capire di noi è che c’è un popolo che ci crede insieme a me, insieme a noi. Non siamo una invenzione dei sondaggi, non siamo una invenzione dei social: siamo una comunità. Vedere tante persone alla presentazione del libro “Il Mostro” ieri mi ha davvero colpito.

Grazie di cuore.

E, naturalmente, leggo i vostri commenti per migliorare il format, effettuare modifiche, introdurre delle innovazioni: scrivetemi, come sempre, all’indirizzo matteo@matteorenzi.it. Qui, nel frattempo, c’è il video VAR che abbiamo lanciato per la prima volta ieri sera. Fateci sapere chi mi sono dimenticato, secondo voi.

Prossime tappe:

· giovedì 19 maggio, ore 18, Firenze;

· sabato 21 maggio, ore 11.30, Milano;

· sabato 21 maggio, ore 18, Como;

· domenica 22 maggio, ore 11, Verona;

· giovedì 25 maggio, ore 17.30, Genova.

Stasera TG2 Post alle 21; in diretta, domani alle 9, dibattito in Aula sulla crisi in Ucraina, alla presenza di Mario Draghi. Diretta sulla Rai oltre che sulla mitica Radio Leopolda. Io interverrò verso le 9.30.

Per gli appassionati, qui una intervista rilasciata oggi a Laura Cesaretti de “Il Giornale”.

Chi vuole acquistare il libro, può cliccare qui.

Chi vuole iscriversi alla Scuola di Formazione di Ventotene, clicchi qui.

Un sorriso,





P.S. Bellissimo vedere tanti ragazzi motivati a Ercolano, col sindaco Ciro Buonajuto, per le borse di studio sulla legalità. Partecipare a questo evento mi dà sempre una grande fiducia sul futuro del nostro Mezzogiorno. Grazie Ciro, forza ragazzi!

