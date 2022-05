L’azzurra Stefania Craxi prende il posto di Petrocelli. M5s alla fine viene beffato. La senatrice berlusconiana è la nuova presidente della Commissione Esteri del Senato: “Dobbiamo dare subito segnali chiari”

Un plauso ai grillini. Avevano candidato Ettore Licheri, un predestinato al fallimento, segato come capogruppo da Mariolina Castellone ed oggi segato dalla la presidenza della commissione Esteri a favore di Stefania Craxi. Il fallimento umano, politico dei 5stelle è quotidiano. Meno male che non ne hanno messo un altro dei loro (che cmq si sono già “incollati” su diverse poltroncine). Ottimo. Credo che ormai potremmo ribattezzare i ” grillini” in ” grilliperlatesta”. Con Conte a capo, poi, non possono che essere alla frutta. Di Maio non mi è mai piaciuto, ma rispetto a Conte-il-dandy, appare quasi un gigante. Senza contare che lui è nato impegnandosi nel movimento e credendoci, mentre qualcun altro ragiona solo a poltrone…….La candidatura avanzata da Conte per la presidenza della commissione Esteri del Senato naufraga.” C’è un voto che manca…”. Salta la nomina di Licheri e il M5s esplode .Massa di analfabeti buoni solo a mettere colla sotto il sedere per non perdere la poltrona. Povero Giuseppi. Nessuno ormai ti fila più, dove vai perdi. Vinci una volta sola e vai a casa. Colpiti e affossati definitivamente!!! Finalmente i 5conteballe fannulloni spariscono per il bene del paese!!! Con loro anche il REDDITO di FANCAZZISTI!!! Inizio della fine per il m5stalle; è iniziato il conto alla rovescia della sparizione !!!!!! Ecco cosa c’è davvero dietro l’ennesima sconfitta del M5S

Dopo tante discussioni e diverse tensioni, è arrivata la svolta sulla presidenza della Commissione Esteri del Senato. E non è quella che si aspettava il Movimento 5 Stelle: a prendere il posto del pentastellato Vito Petrocelli sarà l’azzurra Stefania Craxi. Forza Italia ottiene in questo modo la prima presidenza di una commissione, finora non ne aveva a Palazzo Madama.

La votazione per il post-Petrocelli è destinata ad alimentare nuove polemiche, soprattutto da casa grillina. In seguito alle dimissioni di massa del filo-putiniano, si è creata una profonda spaccatura all’interno del M5s. Dopo aver proposto il nome di Gianluca Ferrara (altro filo-putiniano), nella serata di martedì sono emersi i nomi di Simona Nocerino e Ettore Licheri. La scelta è ricaduta su quest’ultimo, ma l’esito del voto non ha sorriso alle truppe di Giuseppe Conte. Stefania Craxi ha ottenuto 12 preferenze, tre in più di Licheri. L’azzurra è stata sostenuta dal centrodestra unito, mentre il grillino ha raccolto il sostegno del suo gruppo e del Partito Democratico. A fare la differenza, dunque, i voti del misto.

La votazione per l’elezione del nuovo presidente della Commissione Esteri del Senato si è tenuto a scrutinio segreto – registrata una scheda bianca – e la prima non era andata a buon fine. La senatrice berlusconiana aveva raccolto 11 voti, insufficienti per la fumata bianca. Ora la seduta della Commissione di Palazzo Madama è stata sospesa, riprenderà più tardi per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari.

“Sono onorata, la politica estera di un grande paese non deve essere argomento divisivo, soprattutto ora, tra maggioranza e opposizione, lavoreremo assieme” , le parole di Stefania Craxi dopo la nomina a presidente della Commissione Esteri: “Dobbiamo dare subito segnali chiari, c’è una guerra in corso, serve durezza necessaria per condurre a dialogo, anche la Commissione darà segnali in questo senso” . Grande soddisfazione per Forza Italia, queste le parole del coordinatore nazionale Antonio Tajani: “Congratulazioni a Stefania Craxi eletta Presidente della Commissione Affari esteri del Senato. Un ruolo molto importante e delicato, soprattutto in questa fase storica. Persona autorevole e competente saprà svolgere al meglio il suo lavoro. Auguri” .

