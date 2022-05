Conte: “Nuova maggioranza da Meloni a Renzi, tocca a Draghi tenerla in piedi”

“Oggi registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza, che spazia da Fratelli d’Italia sino a Italia Viva. Si è formata violando patti e regole”. Così il leader M5S Giuseppe Conte dopo il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, convocato d’urgenza per fare il punto dopo il voto al Senato che ha eletto Stefania Craxi come presidente della Commissione Esteri. “Il premier Draghi e il governo era stato avvertito ieri, perché ieri si è capito che si stava lavorando, in modo surrettizio, per violare patti regole e accordi. Spetta al presidente del Consiglio la responsabilità di tenere in piedi questa maggioranza”, aggiunge.

“Evidentemente le nostre posizioni, molto chiare – che vogliamo affrontare in un dibattito pubblico per quanto riguarda la politica estera, l’indirizzo per una soluzione politica del conflitto in Ucraina – non piacciono o comunque non piacciono a tutti. Ne prendiamo atto”, aggiunge.

“Avevamo avviato un percorso condiviso. Il M5S con grande senso di responsabilità e lealtà verso le istituzioni e i cittadini italiani si era predisposto per il cambio della presidenza della Commissione Esteri e per lavorare con le altre forze di governo a sostegno di questa maggioranza sulla carta… Dobbiamo prendere atto che in modo opaco e surrettizio le cose sono andate diversamente”, afferma.

Renzi: “Conte non sa fare politica, non è capace”

“Maggioranza da Fdi a Iv? Conte ha una fissazione con me… Conte non è capace. Io sono anche un po’ in imbarazzo perché ho combattuto Conte quando era potente, oggi mi sembra di sparare sulla Croce rossa. Si poteva trovare un candidato condiviso, alla fine c’erano due candidati della maggioranza e io se fossi stato in commissione avrei votato Craxi. Il tema è che Conte non sa fare politica”. Così Matteo Renzi a Tg2Post.

“Conte decida, visto che sta lì e ‘je rode’ come dicono a Roma. Se non sopporta Draghi, lo dica. Se lo vuol far cadere, lo dica. Ne fa una al giorno, basta”, aggiunge Renzi.

