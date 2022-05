Condivido pienamente. Curioso che molti pensino che l’Italia sarebbe più sicura fuori dalla NATO. Semplice ed efficace. Dovrebbero capirti tutti, sempre che non abbiano motivi reconditi, inconfessati e inconfessabili, per fingere di non capire.

Sanna Magdalena e la paura dei popoli.

A tutti gli sconcertati per la richiesta di adesione alla Nato di Finlandia e Svezia chiedo: se condividessimo centinaia di chilometri di confine con la Russia – magari sul fronte est, a Trieste, a Udine – dopo aver visto le immagini di Mariupol o Bucha non chiedereste ai vostri leader di trovare protezioni internazionali efficaci?

Sono rimasta davvero stupita dalle reazioni a un breve commento sul coraggio delle premier di Finlandia e Svezia, Sanna Marin e Magdalena Andersson, che hanno formalmente chiesto l’adesione dei loro Paesi alla Nato. Sui social molti le hanno giudicate, al contrario due incoscienti, perché “oggi i loro cittadini sono al sicuro, domani lo saranno di meno”. E’ una linea di pensiero che mi sconcerta: l’adesione dei finlandesi all’ingresso nel sistema di difesa occidentale è cresciuta di settimana in settimana, man mano che l’aggressione russa all’Ucraina mieteva vittime. In Finlandia solo una piccola minoranza, il 16 per cento, si è detto contrario. In Svezia, l’adesione “congiunta” alla Finlandia vede d’accordo i due terzi degli elettori.

Vorrei dire ai molti che contestano l’abbandono della neutralità: ma se la guerra fosse ai nostri confini, se condividessimo centinaia di chilometri di confine con la Russia – magari sul fronte est, a Trieste, a Udine – dopo aver visto le immagini di Mariupol o Bucha non chiedereste ai vostri leader di trovare protezioni internazionali efficaci e durature? La paura delle opinioni pubbliche di Paesi pacifici, ordinati, con una lunga tradizione di neutralità, va rispettata. Così come va apprezzata l’energia delle loro giovani leader, che interpretano un desiderio diffuso di maggiore sicurezza.

Per noi italiani, magari, è più facile. Molti confini ci separano dal fronte di guerra. Nessuno di noi ha mai conosciuto il tallone dei governi-fantoccio della vecchia Unione Sovietica, le epurazioni e la povertà associati a quel modello autocratico. Quelli che ne ebbero un assaggio, gli italiani dell’Istria e della Dalmazia conquistata dall’esercito popolare del maresciallo Tito, fuggirono e morirono a migliaia. Le due vicende non hanno ovviamente alcun collegamento, ne’ si può fare un paragone, ma il sentimento della paura non cambia, è sempre lo stesso, nei singoli individui e nei popoli.

A mio giudizio, aver riportato la paura in Europa, in luoghi che ne erano liberi da settant’anni, dove nessuno sentiva il bisogno di missili o eserciti ai confini, è una delle responsabilità capitali di Mosca. E chi lavora per scacciare quella paura, per tenere il suo popolo al sicuro, per aumentare la difesa non di un astratta frontiera ma delle case, degli ospedali, delle scuole, delle vite dei suoi cittadini, merita una medaglia.

