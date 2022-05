Sanna Marin: “L’adesione della Finlandia alla Nato è un atto di pace. Putin non si fermerà da solo”

“Siamo nella Nato per difendere la pace e Putin perderà perché l’Occidente è dalla parte giusta della storia”. La premier della Finlandia Sanna Marin rilascia oggi due interviste al Corriere della Sera e a La Stampa per parlare dell’adesione del suo paese all’Alleanza Atlantica, spiegando la scelta di abbandonare la neutralità.

Si legge sul Corriere:

Noi vogliamo rimanere honest broker, far sì che il dialogo sia sempre la via da seguire. In verità, la decisione di chiedere l’adesione alla Nato è un atto di pace non un atto di guerra. Dobbiamo assicurarci che non ci sia mai una guerra sul suolo finlandese e cercheremo sempre di risolvere i problemi attraverso la diplomazia. Sfortunatamente non tutti i Paesi la pensano così. La Russia non la pensa così, ha attaccato l’Ucraina uccidendo civili, bambini, madri, vecchi, agendo in modo inaccettabile.

Sanna Marin è la più giovane capo di governo del mondo, ha un consenso altissimo. E spiega perché alla Stampa

“Era chiaro che discutere l’adesione alla Nato sarebbe stato un punto di arrivo naturale per la Finlandia e la Svezia. Lo vedevo però nel futuro, fra cinque o dieci anni, non ora. Siamo da molto tempo partner vicini all’Alleanza, cooperiamo in numerosi modi diversi, gli altri Paesi nordici sono già membri, dall’Islanda ai Baltici. Sapevo che poteva succedere, presto o tardi. L’aggressione all’Ucraina ha cambiato tutto (…). Siamo preoccupati per la sicurezza del nostro Paese e dell’Europa”.

Ma secondo la Marin la Nato non deve entrare nel conflitto:

“Spero che l’arma nucleare non sia usata. Sarebbe una violazione di ogni diritto e regola internazionale, come del resto lo è la guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina. Putin ha detto che è pronto a considerare l’arma atomica se l’Occidente sarà coinvolto nel conflitto. È il motivo per cui noi aiutiamo gli ucraini in ogni modo possibile, inviando armi, materiale di difesa, aiuti umanitari e finanziari, e anche con sanzioni molto pensanti, ma cercando di evitare ogni escalation del conflitto. Per questo non mandiamo le nostre truppe sul terreno. Noi dobbiamo assicurarci che l’esercito ucraino possa combattere e vincere”.

La Premier finalndese spiega anche:

“Diventare membri della Nato significa che se la Finlandia viene attaccata, gli alleati interverranno in nostra difesa, come previsto dell’Articolo 5 del Patto atlantico. Ma è anche nostra responsabilità aiutare gli altri in caso di un attacco. Abbiamo buone capacità difensive, spendiamo già più del 2% del nostro PIL per la difesa e per decenni abbiamo investito molto per la nostra sicurezza, proprio a causa del vicino grande e aggressivo che abbiamo ai nostri confini. È anche importante aver preso la nostra decisione allo stesso tempo della Svezia”.

A proposito dell’appoggio di Mario Draghi dice:

“Il sostegno dell’Italia è forte. Abbiamo discusso come possa essere possibile approfondire ulteriormente la nostra collaborazione. Pensiamo di organizzare incontri bilaterali a livello ministeriale per parlare di Sicurezza, di industria della Difesa, tecnologia e digitalizzazione, transizione Green. Ci sono molte possibilità per lavorare insieme e meglio. Le approfondiremo”.

Infine spiega perché l’Onu ha nominato la Finlandia nel 2021 il Paese più felice del mondo

“Abbiamo un buon modello di welfare, come tutti i Paesi nordici. E vogliamo assicurarci che ogni cittadino o cittadina possa realizzare i suoi sogni, avere una buona educazione, essere in grado di affrontare le avversità della vita. Questi temi non sono direttamente influenzati dalla guerra. Ma naturalmente il popolo finlandese è preoccupato da quanto succede all’Ucraina e agli ucraini, verso i quali sentiamo molta solidarietà e siamo impegnati ad aiutarli”.

