Scandalo giustizia, Guido Crosetto legge il libro di Matteo Renzi e sbotta: “Regalatelo al presidente del Csm”

In un paese normale non si parlerebbe d’altro e ci sarebbe una rivolta istituzionale. In Italia no. “Ieri sera ho iniziato a leggere il libro di Matteo Renzi (Il mostro, ndr) .In qualunque altra libera nazione al mondo, un libro con questi contenuti susciterebbe scandalo ma soprattutto reazioni istituzionali” scrive Maurizio Crosetto su Twitter. L’imprenditore e co-fondatore di Fratelli d’Italia si augura che succeda “anche qui” ma intanto spera “che qualcuno lo regali al Presidente del CSM”.

Nel libro di Renzi “inchieste, scandali, finti dossier, servizi segreti” che l’ex presidente del consiglio ha scelto “di mettere tutti insieme, senza vittimismo”, ha detto sul suo nuovo libro. “Il mostro sono io, nel senso che sono stato prima premier, ero una delle persone più importanti del Paese poi sono diventato uno dei più impopolari e meno amati, quindi ho vissuto un po’ sull’altalena le emozioni – racconta Matteo Renzi – però tutto quello che è successo l’ho messo in fila: ci sono soltanto atti, fa impressione”. Crosetto ha anche rilanciato un tweet del giornalista Claudio Velardi: “Nel giorno in cui il libro di Renzi denuncia il potere fuori controllo dei magistrati, Enrico Letta cede al ricatto giustizialista con il no ai referendum. Il Pd dovrebbe capire che senza riforma della giustizia non c’è futuro per la democrazia in Italia”.

