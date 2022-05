“Così perdiamo i soldi del Recovery”. Draghi convoca un Cdm d’urgenza e striglia i partiti. Il ddl Concorrenza è arenato da 5 mesi in Parlamento, il nodo dei balneari non si scioglie, soprattutto per il freno di Lega e Fi. Se non si sblocca il provvedimento, il premier metterà la fiducia

È quando tira in ballo la fiducia sul disegno di legge per la concorrenza che Mario Draghi termina la strigliata ai ministri. Dall’inizio della riunione a palazzo Chigi, convocata d’urgenza appena un’ora e mezza prima, sono passati cinque minuti. Tanti bastano al premier per ricordare ai presenti cosa stanno combinando al Senato i partiti di cui sono espressione. Una delle riforme più importanti del Pnrr bloccata in commissione da cinque mesi.

Draghi convoca un Cdm d’urgenza: “Basta litigare o perdiamo i soldi del Recovery”

Il premier striglia i partiti: non tollera più i ritardi sulla riforma della Concorrenza e ricorda la necessità di sbloccare le concessioni per i balneari.

Il premier Mario Draghi ha convocato il Cdm d’urgenza per mettere i partiti e tutto il governo di fronte alla responsabilità di procedere con rapidità all’approvazione delle riforme che rappresentano il passaggio fondamentale per attuare il Pnrr. Sul tavolo il ddl concorrenza, con possibile fiducia, e il nodo balneari.

La riforma della concorrenza, impaludata ormai da mesi in commissione Industria al Senato, è uno dei pilastri del Pnrr, dunque potrebbe mettere a rischio i fondi per l’Italia. Queste le motivazioni che hanno indotto il premier a convocare i ministri, sorpresi. Stando alle stesse fonti, il premier ha strigliato i membri del governo, invocando celerità sulle riforme legate a doppio filo con il Next Generation Eu. “I tempi delle riforme del Pnrr vanno rispettati”, ha dichiarato Draghi.

Il consiglio dei ministri è terminato dopo 10 minuti. Il premier ha anche chiesto al Cdm di apporre la fiducia qualora fosse necessario sul testo condiviso. Il governo metterà la fiducia al ddl concorrenza entro il mese di maggio. Tutti i ministri avrebbero dato il loro assenso, riferiscono fonti di governo presenti alla riunione.

DUE GIORNI FA POSTAVIO QUESTO POST La palude delle idee. Draghi costringa i partiti a riformare questa Italia bloccata | DI TUTTO DI PIU SENZA PELI SULLA LINGUA E SENZA FAKE. (myblog.it) MI SA CHE DEAGHI A PRESO IN CONSIDERAZIONE CIO CHE RENZI LI SUGGERINA. APPLAUSI.

