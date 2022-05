Draghi in Parlamento: “Dobbiamo portare Mosca al tavolo dei negoziati. Sarà Kiev a decidere quale pace accettare”

L’informativa del premier prima a Palazzo Madama, poi alla Camera. “L’avanzata russa procede più lenta del previsto. Subito il cessate il fuoco”

Subito un bilancio. “La guerra in Ucraina è giunta al suo 85esimo giorno, la speranza dell’esercito russo di conquistare vaste aree in tempi brevi si è scontrata con la convinta resistenza del popolo ucraino. La federazione si è ritirata da ampie zone del paese. L’avanzata russa procede molto più lentamente del previsto”, dice il premier Mario Draghi in Senato durante l’informativa sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino. Poi ricorda l’impegno dell’Italia che “continuerà a fare pressione sulla Russia” anche attraverso le sanzioni decise in sede europea, “perché dobbiamo portare Mosca al tavolo dei negoziati”. E ancora. “L’Italia ha offerto sostegno per indagare sui crimini di guerra” e “sostiene il governo ucraino nei suoi sforzi per respingere l’invasione russa” in accordo con Ue e alleati. Ma, ci tiene a ripetere ancora una volta, “sarà Ucraina e non altri a decidere quale pace accettare, una pace senza Ucraina non sarebbe accettabile”. Draghi ricorda la sua missione a Washington la settimana scorsa: “Dobbiamo raggiungere il prima possibile il cessate il fuoco e far ripartire i negoziati, ho condiviso questo con il presidente Biden. Ho riscontrato – dice sempre con riferimento al suo viaggio negli Usa – apprezzamento per solidità della posizione italiana, che ci permette di essere in prima linea, senza ambiguità, con la ricerca per la pace”.

Gli interventi in Aula

C’è qualche posto vuoto nell’Aula del Senato durante l’informativa di Mario Draghi sull’Ucraina. Non mancano i big e i capigruppo dei partiti: sugli scranni Simona Malpezzi del Pd, Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, l’azzurro Maurizio Gasparri, la capogruppo del M5S, Mariolina Castellone. Assenze nei 5 stelle, che non portano in Aula Ettore Licheri, Gianluca Ferrara e Vito Petrocelli, presenti invece Simona Nocerino e Paola Taverna. C’è poi Stefania Craxi, neopresidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama e Pier Ferdinando Casini, che interviene, come Matteo Renzi e Matteo Salvini.

Prende poi la parola Matteo Renzi. “Sta avvenendo un fatto epocale che va ben oltre i confini del Donbass: è in corso la riorganizzazione del mondo geopolitico, qui si rischia di passare dal G20 al G2”, dice facendo riferimento anche al ruolo della Cina. A suo avviso “la politica è la negazione della guerra”, quindi “occorre un grande sforzo politico e diplomatico ma anche superare quell’atteggiamento di rissa permanente interna. Noi”, come Italia, “dobbiamo essere all’altezza, non mettere in fila slogan senza senso – aggiunge il senatore – Non è il Parlamento che decide, ma la storia del nostro paese che da decenni decide di stare con i nostri amici e alleati americani, lo capì De Gasperi quando pure aveva contro l’intero consenso nazionale. Nessun saltimbanco della politica e nessuno prezzemolino prezzolato in tv potrà cambiare questo punto di partenza: noi stiamo con i nostri amici alleati, della Nato e dell’Ue”. A Draghi, conclude il leader di Italia viva, “diciamo grazie per come ha rappresentato questa posizione. Siamo orgogliosi che a Chigi ci sia un presidente del Consiglio che mantiene i valori di sempre invece che i sondaggi last-minute”. Infine sull’Europa: “Siamo europeisti convinti ma dobbiamo anche dire che l’Europa ha risposto bene su Covid e crisi Ucraina ma ha bisogno di uno sguardo politico, deve decidere cosa deve fare da grande”, chiude Renzi.

Il Matteo Renzi viene citato perché è l’unico che non dice banalità e cretinate a scopo elettorale. I pericoli futuri che evoca sono reali, così come la necessità di riorganizzarci. Il ciò perché ti permette di conoscere qualcosa in più di quello che propinano i commentatori televisivi, o i grillini a suon di blog. E di comprendere perché accadono certe cose, e che direzione prenderanno. Renzi ha illustrato una situazione geopolitica completa e chiara, con cenni storici pertinenti per ribadire all’opposizione -sempre Salvini oltre alla Meloni e i grillini- che l’Italia ha degli obiettivi precisi, non è vittima di facili ideologie. Tu che critichi appena apre bocca il RENZI hai capito un decimo di tutto ciò, sempre che tu abbia ascoltato veramente…dubito.

OGGI BATTIBECCO FRA MELONI – CONTE. Come 2 squadre di serie C che si incontrano con il tifo limitato di 2 tifoserie limitate, in questo caso Sorelle D’Italia contro Grillodestromani: pensa Te, mentre il Campionato di serie A , quello decisivo per le Ns. Famiglie Operai Imprese e per i nostri 60 Milioni si sta svolgendo su ben altro livello. Del resto nel 2022 chi mai vorrebbe affidare SERIAMENTE tutte le nostre cose a Meloni-Conte come pure a Salvini-Berlusca?

Nel frattempo scorre sullo schermo il FILM VERO della vita vera del nostro Paese, del nostro Continente e del mondo intero e non sto parlando solo della terribile Guerra Putiniana, ma di una montagna di Emergenze attuali e recenti e purtroppo anche di quelle future prossime che inevitabilmente ci saranno.

Il Mondo era e poteva essere in ripresa dopo tanti anni di arretramenti, nonostante il Covid. Infatti nel 2021 l’Italia fra le altre cose in progresso, aveva realizzato un PIL STREPITOSO AL 6,2% e per il 2022 era stimato un ulteriore 4,2 che ci avrebbe portato benefici enormi, posti di lavoro e risorse preziose, oggi tutto ridimensionato, tutto perduto per colpa di un Fantozziano ZAR che, come dicono gli Usa sembra molto malato e che avendo 69 anni, vuole divertirsi a modo suo prima dei 70.

NONOSTANTE tutto questo, una cosa l’abbiamo in Italia e potremmo stare a cercarne altre da Aosta a Bari anche fino a fine anno, ma non ne abbiamo altre: un forte tavolo con 4 gambe forti, le migliori da molti anni che nessun altro Paese ha: Un grande Presidente MATTARELLA – un grande Presidente del Consiglio DRAGHI -un grande senatore RENZI Una grande insostituibile ITALIA VIVA. Moderna Riformista Progressista Europeista SI una preziosa ITALIAVIVA.TENIAMOCELE STRETTE QUESTA 4 GAMBE perché le alternative non le augurerei neppure ai Russi.

