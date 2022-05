Ha ancora senso ricordare Marco Pannella?

In una fase storica in cui siamo circondati da guitti e istrioni, insistere per ricordare la politica pannelliana e chi ancora è capace di farla a tutto tondo resta opera necessaria.

L’anno scorso per onorare l’anniversario della morte di Pannella avevo scritto qui ”Spero che ritorni presto l’era del cinghiale bianco”. In effetti questi ultimi 12 mesi sono stati riempiti di politica che sarebbe garbata a quel cinghialone di Pannella: a maggio 2021 ebbe inizio la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia promosso dall’Associazione Luca Coscioni, a giugno il Partito Radicale convinse Salvini a promuovere sei quesiti per una “giustizia giusta” e, all’inizio di settembre, mi inventai il Referendum cannabis.

Otto temi di ispirazione radical-pannelliana anche se con modalità di promozione diverse: il Partito Radicale ha esternalizzato da subito la raccolta firme alla Lega che, dopo aver millantato un immediato successo di partecipazione popolare, ha fatto adottare delle delibere di presentazione dei referendum a nove consigli regionali dove governa. L’Associazione Luca Coscioni ha invece mobilitato decine di migliaia di persone per raccogliere centinaia di migliaia di firme assumendosi il rischio (economico) d’impresa di lanciare a ferragosto una raccolta sottoscrizioni online che ha consentito l’arrivo di un terzo del 1.240.000 firme sull’eutanasia e delle prime 500.000 per la cannabis in una settimana a metà settembre.

Merito e metodo sono sempre state parole chiave nella storia politica del Partito Radicale.

Negli ultimi giorni di raccolta firme sono state organizzate manifestazioni, presidi, scioperi della fame, diffide, insomma tutto l’armamentario tradizionale di chi sa che quando si evoca la “lotta contro il regime” non s’intende appropriarsi cosmeticamente di un gergo di marca pannelliana ma si sa che l’avversario va affrontato con le poche, ma certe, armi a disposizione del “popolo sovrano”, inerme ma non inerte.

Tanto era impari, e forse spaventevole, lo scontro pubblico attorno a temi di libertà – ancor prima che di riforma – che quella che Pannella chiamava impunemente la “suprema cupola della mafiosità partitocratica” – la Consulta – ha pensato bene di correre ai ripari privando l’elettorato della possibilità di poter scegliere con un SI o con un NO come e quando morire o cosa coltivare o fumarsi in santa pace.

In Corte costituzionale le strade dei post-pannelliani si son divise nuovamente: Il Partito Radicale non si è fatto vedere, l’Associazione Luca Coscioni l’ha presidiata per due giorni interi. Guidata da un loquacissimo presidente la Consulta ha riproposto il boccone avvelenato di decisioni politiche incentrate sulla normativa di risulta piuttosto che sui criteri di ammissibilità previsti dalla Costituzione.

Come si sa, cinque dei sei referendum sulla giustizia verranno votati a giugno, la mancanza di gestione politica di tutta la campagna referendaria, le alleanze estemporanee (anche se non necessariamente temporanee) e strumentali, oltre che la disabitudine alla nonviolenza hanno concorso a creare le condizioni per cui il quorum difficilmente si raggiungerà. La scienza ci insegna che a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria: evocare la lotta al regime – peraltro ancora non apparsa ufficialmente come denuncia da parte dei promotori dei referendum rimasti – non sarà sufficiente a recuperare quanto (non) fatto.

L’altro giorno mi sono imbattuto in un ricordo di Marco Pannella scritto molto bene da qualcuno che circa 30 anni fa per qualche tempo aveva vissuto in simbiosi con lui, un vero e proprio necrologio apparso con sei anni di ritardo che mi ha fatto chiedere che senso possa avere un pezzo del genere.

Indubbiamente ricordare i morti dà spesso l’occasione di parlare dei vivi, a partire da se stessi, ma in una fase storica in cui siamo circondati da guitti e istrioni – appellativi con cui Pannella veniva spesso qualificato, reo di un narcisistico culto della propria personalità, insistere per ricordare la politica pannelliana e chi ancora è capace di farla a tutto tondo resta opera necessaria. Magari non sarà una vera e propria era quella che è tornata e sicuramente i molti cinghiali che si vedono in giro non sono bianchi ma qualcosa comunque continua a muoversi…

