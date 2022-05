L.Elettorale: Renzi, facciamola come per sindaco, troviamo accordo.

“Mi piacerebbe che ci trovassimo su una legge elettorale come quella del sindaco d’Italia per la prossima legislatura, con la quale chi vince governa per cinque anni e chi perde sta tranquillo all’opposizione. L’alternativa qual è? Che poi ci sono quelli come me che devono passare tutta la legislatura a buttare giù i Governi e rifarli”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando alla scuola politica della Lega. “Facciamo una legge elettorale tranquilla dove ci si confronta e sono i cittadini a scegliere”.

E sulle elezioni politiche, anche Renzi fa una profezia: “Governo fino a 2023? Sì,” “I 5 stelle non arriveranno al voto del 2023, sono divisi e abbarbicati a poltrone”

Il Governo arriva al 2023? “Si, certo, i grillini restano lì abbarbicati e aggrappati alle poltrone fino al 2023”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a proposito del futuro dell’Esecutivo, in conferenza stampa a Milano. E a chi gli chiede delle future coalizioni in vista delle prossime elezioni politiche, Renzi risponde: “Io credo che i 5 Stelle non arriveranno alle elezioni Politiche 2023, i 5 Stelle oggi sono la negazione di tutto quello che affermavano quattro anni fa. Non ci arrivano, sono divisi”.

“Io poi Giuseppe Conte inizio quasi ad aver voglia di smettere di attaccarlo, sono una Litote ambulante. Il problema di fondo è: chi è Giuseppe Conte oggi? Arriva a fare il premier per caso, fa il leader e prova a cambiare il capogruppo alla Camera e glielo lasciano, fa talmente un capolavoro in Commissione esteri che eleggono Stefania Craxi. Non è capace. Da quando ha perso Palazzo Chigi non ce la fa più”.

Parlando del suo prossimo incontro a Milano, Renzi aggiunge: “Vado all’incontro alla scuola della Lega, oggi, come agli incontri con altri pariti, come Letta va ad Atreju. Mi incuriosisce, mi piace che gli altri partiti facciano scuole di formazione”. “Se me lo chiederanno dirò che la Lega ha sbagliato tutto su reddito di cittadinanza e Quota 100. Non dirò quello che ha detto Giuseppe Conte quando è andato, cioè ‘io sono un populista’. Io vado dalla Lega a dire che non sono populista, caro Giuseppi”.

