Scanzi “Sarebbe bello che Renzi facesse finalmente un coming out definitivo dichiarando di voler far parte del centrodestra”. A margine della presentazione al Salone del Libro di Torino del suo libro dedicato a Franco Battiato, E ti vengo a cercare (ed. Paperfirst), Andrea Scanzi commenta così la partecipazione del leader di Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega di Salvini prevista per sabato pomeriggio. “Renzi fa già parte del centrodestra ma in maniera subdola perché vota con loro ma rompe le scatole al centrosinistra e al Movimento 5 stelle. Sarebbe bello che dicesse una volta per tutte di essere un nuovo Berlusconi, venuto male, facendo un’alleanza con Salvini e la Meloni con i quali ha già votato qualche giorno fa per eleggere Stefania Craxi alla Commissione Esteri”.

Caro Scanzi ! Come già detto al direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, alla scuola politica della Lega. “Ho parlato troppo. Sa, noi di sinistra facciamo discorsi castriani”, dice il leader di Italia Viva, subito incalzato da Sangiuliano: “Voi di sinistra chi?”. E RENZI: “Sono venuto dalla Lega solo per dire che sono di sinistra la nuova sinistra. Non potevo certo farlo alla festa di Leu”, ribatte Renzi. Punti di contatto tra Italia Viva e la Lega ce ne sono? “Non mi pare, solo sulla carta di identità, il nome Matteo”.

Renzi, alla scuola della lega 'noi di sinistra…sono venuto qui solo per dirlo'

