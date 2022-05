Che donne! Onore alle donne afgane che resistono! In Afghanistan le palle le hanno le donne. Gli uomini non pervenuti.

Differenza tra l’Afganistan e l’Ucraina : gli ucraini combattono per la loro libertà con onore, contro uno dei più potenti e brutali eserciti del mondo, gli afgani si sono calati le braghe in due ore, davanti a una banda di predoni con il turbante, nonostante la coalizione a guida americana, avesse lasciato all’esercito di Kabul gli strumenti militari per vincere la guerra con i talebani … dimostrando che i valori come la democrazia, la libertà i diritti delle loro donne, la possibilità che le bambine vadano a scuola, non appartengono alla loro cultura. Appartengono alla loro incultura. Perché ho visto delle foto di prima di questa follia religiosa e vivevano come noi : le ragazze vestite come noi passeggiavano, andavano al cinema. Poi sono arrivati questi selvaggi insensibili e tutto si è chiuso, soprattutto le menti.

Brave tocca a voi ribaltare la situazione, e prendere ciò che vi spetta.. Tanti Auguri.. Bisogna essere coraggiose, molto coraggiose per sfidare i #talebani in #Afganistan. Questo coraggio lo hanno avuto un gruppo di giornaliste.

Si sono mostrate in televisione a volto scoperto. Si sono rifiutate di indossare il #burqua , di rendersi invisibili per difendere i diritti di tutte le donne del loro Paese. Un grande abbraccio e l’augurio che questo loro gesto possa aprire uno spiraglio.

Bravissime eroine! Condannare senza se e senza ma le religioni fanatiche e integraliste che rendono le donne schiave e senza identità!

Speriamo per la loro incolumità, noi donne e uomini liberi siamo al loro fianco, diffondiamo. Questa è la strada, purtroppo, tocca a loro ribellarsi, anche per le donne occidentali è stato così! Hanno cominciato poche coraggiose, poi le file si sono ingrandite! Se non cominciano a ribellarsi la vedo dura per le donne nel mondo. La libertà non c’è la regala nessuno. Bisogna lottare per averla. Complimenti al coraggio di queste donne, speriamo che altre le seguano.

