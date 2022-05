Meno male…sta cercando di eliminare dalla scena IL PIU’ GRANDE LADRONE DELLA STORIA REPUBBLICANA. TRA QUELLI CHE HANNO FATTO PIU’ DANNI A QUESTO PAESE PER PURO INTERESSE PERSONALE. Ottimo, Draghi pragmatico come sempre. Bisognerebbe anche togliere di mezzo tutti quelli riconducibili al Berlusca, a Salvini, a Conte, alla Meloni a tutti quelli che hanno governato in questa ultima pazza e assurda legislatura.

Molto bene, D’Alema sono anni che INTOSSICA la vita politica italiana e pure quella economica. Fa bene Draghi. Baffino è stato e lo è ancora un pericolo per il Paese, sempre in prima fila per non farlo progredire. E’ il capolista dei rappresentanti degli italiani invidiosi. Ha voluto far fuori tutti quelli che erano evidentemente validi politici. Dopo la mafia politica di D’Alena serve rimuovere tutti quelli riconducibili a Berlusconi, quelli riconducibili a lega e fratelli d’Italia e ad altri partiti politici: insomma tutti i marraiuoli !!! Si dovrebbe fare pulizia di tutte queste incrostazioni politiche, al di là della loro appartenenza….bisognerebbe scegliere le persone in base al merito, alla competenza e alla loro onestà….solo così si potrebbe modificare questo assetto amministrativo e politico che da tanti anni sta portando il paese sull’orlo del baratro.

Il metodo Draghi nelle nomine: rimuovere tutti gli uomini riconducibili a D’Alema.

C’è chi parla di risentimenti, di un puntiglio di Draghi nel vendicarsi di chi avrebbe ostacolato la sua ascesa al Quirinale. E chi parla di un riassetto della bussola strategica: di un rinnegamento dell’apertura alla Cina che l’ex premier rappresenterebbe

L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Rodolfo Errore. Il prossimo, già da tempo in cima alla lista, sarà Domenico Arcuri. Insomma c’è della scientificità, in questo apparente accanimento. Rimuovere dai posti di comando tutti gli uomini riconducibili a Massimo D’Alema. Nel “metodo Draghi” sulle nomine c’è anche questo: nel ridefinire la mappa del potere nelle grandi o piccole partecipate di stato, la rimozione dei “baffetto boys”, come qualcuno li chiama tra il Mef e Palazzo Chigi, è una costante. La scorsa settimana Sace ha visto la rimozione del presidente, Errore, e dell’ad, Pierfrancesco Latini. Ufficiale di ferro il primo, soldato di complemento il secondo nella folta truppa di riservisti della Repubblica al servizio dell’ex premier, erano stati nominati nel 2019 da Roberto Gualtieri, dalemiano pure lui, manco a dirlo. Era l’epoca del BisConte, quella: e il Conte Max si divertiva da matti a suggerire, indirizzare, condizionare le scelte del premier e dei suoi ministri. Anche l’ad di Invitalia fu scelto come commissario straordinario per la lotta al Covid, con gli onori e il clamore che ne seguì, non senza il beneplacito di D’Alema.

