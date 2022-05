Ancora non gli bastano tutte le scoppole che hanno preso, solo dei falliti politicamente parlando. Ma la colpa non e loro, ma nostra che gli abbiamo dato in mano la cosa Pubblica la nostra vita la nostra ITALIA.

Urge un esame per chiunque è arrivato a sedersi in una agorà politica. Urge capire che livello culturale ed evolutivo hanno raggiunto. Poniamo loro una domanda semplicissima: cos’è per voi la Democrazia e che rapporti ha con la Repubblica? Poi confrontiamo le loro risposte con quella che qualsiasi essere umano al mondo, interpellato parimenti, non può non condividere. Democrazia è quella organizzazione societaria umana in cui si costituisce una proprietà comune nazionale (fatta di codici, enti, istituzioni, beni, proprietà, risorse, impieghi, poteri, redditi) detta res pubblica (repubblica in lingua moderna) da curare solidalmente e godere paritariamente. In contemporanea, se quel bene lo permette, o tramite la regola del mandato pro tempore, quando un bene di proprietà comune non è godibile da tutti allo stesso tempo. Come nel caso d’un pubblico impiego/potere/reddito. Stampate questa definizione a grandi caratteri, leggetela, meditatela, verificatene la correttezza, se va migliorata, sviluppata … e se è stata applicata nella realtà. Arrivate a saperne insomma più voi dei politici, che mai si son interrogati ben altro avendo in mente. Poi tornate a rivolgervi loro con la conoscenza che avrete guadagnato e portateli a ragionare correttamente. Quante volte avete udito che un popolo ha il governo che merita? Ebbene: meritiamone uno che miglior non si può. Esigiamo di conseguenza concretizzino subito quell’Istituzione che permette alla Repubblica di nascere realmente. Apriamo la Banca dei Pubblici Impieghi: se ne van via per sempre i tiranni, i monarchi, gli assunti a vita, e ci si alterna infine tra persone idonee, preparate e per bene, ché mai s’impossesserebbero della Cosa Pubblica.

LA CONGREGA DEGLI IRRESPONSABILI.

La Commissione Europea avverte l’Italia che gli impegni presi per ricevere i fondi Next Generation EU, cioè i 200 miliardi di euro che alimentano il PNRR, devono essere rispettati nelle tempistiche previste.

Sono impegni che ci siamo presi tutti eh.. tutti i partiti politici italiani hanno approvato questi impegni con l’Europa per poter ricevere i soldi dell’Europa!

Perché questo “richiamo”?

Perché alcune importanti riforme, come ad esempio il DL Concorrenza, sono ferme in Parlamento a causa del blocco Salvini + Conte che stanno iniziando la loro campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 2023.

I #populisti! Quelli che hanno governato insieme facendo le peggio schifezze, a partire dalla scandalosa applicazione del Reddito di Cittadinanza (che di per sé non è una misura sbagliata verso chi non ce la fa ad arrivare a fine mese), per arrivare ai due decreti sicurezza e alle torbide relazioni internazionali con Putin e Trump…

La congrega dei populisti irresponsabili che guarda a vincere le elezioni piuttosto che al bene del Paese. Sono vergognosi e pericolosi!

Ogni giorno minano l’operato del governo di unità nazionale che è nato proprio per una gestione condivisa e larga del più grande piano di ripresa che l’Italia abbia mai visto nella sua Storia!

La loro demagogia irresponsabile sta mettendo a rischio il futuro di tutti gli italiani… Pericolosi e irresponsabili!

