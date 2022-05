La mia recensione del libro “Il Mostro” di Matteo Renzi

Matteo Renzi sceglie il titolo “ Il mostro” per il suo ultimo libro ricostruendo in modo dettagliatissimo, documenti alla mano , tutto ciò che dal suo punto di vista lo ha reso tale alla maggioranza degli italiani. Dalle numerose indagini finite tutte in una bolla di sapone all’ utilizzo dei social come strumento per la diffusione di Fake news , alla propaganda populista al solo scopo di distruggerne l’immagine.

Chiarisce la sua posizione nei confronti della magistratura, ne sottolinea gli errori , a volte i soprusi , rivendica i diritti di ogni cittadino e soprattutto l’autonomia e la dignità della politica.

E scrive tutto questo in modo così tumultuoso che alla fine quasi ti chiedi da dove prenda tutta questa forza e con quale coraggio riesca ancora ad andare avanti.

Una persona normale avrebbe da tempo abbandonato tutto e si sarebbe ritirato a vita privata .

Lui invece no .

Poi ci rifletti e cerchi l’etimologia della parola mostro. In questo modo diventa tutto più chiaro.

“La parola latina monstrum significa dapprima “prodigio”..il termine si lega sostanzialmente sia a monere, “ammonire”, sia a monstrare, “mostrare”, nel senso di “indicare una condotta” e “prescrivere la via da seguire”. ( Treccani)

Ed In questa definizione riconosco il vero titolo del libro .

Il Mostro è in effetti un susseguirsi di emozioni che ti guidano verso un’altra prospettiva; è un invito a non abbassare la testa, a non fermarsi , ad avere il coraggio di cercare la verità , di chiedere e pretendere giustizia .

È una continua esortazione a ignorare la meschinità, la piccolezza di tanti comportamenti, le ferite personali, familiari, degli amici e dei nemici.

Il mostro è insomma una chiara indicazione verso un modo autentico di vivere la politica, che consiste nel camminare dritto avendo sempre chiari gli ideali da raggiungere.

Ed è un anche un modo per essere felici.

