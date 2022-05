Matteo Renzi: “Io sono arcigno, ma pulito”

Finalmente cominciamo a capire cosa è successo in Italia. Si può pensare quello che si vuole, purché ricordandosi di accendere il cervello, altrimenti conviene agire contro gli altri come hanno fatto con Renzi!

Renzi…capace, impegnato, onesto! Bravo Mieli…uno dei primi a riconoscerlo! L’ intento degli altri .L’intento era uno solo quello di distruggere Renzi e in parte ci sono riusciti anche se Matteo vincerà sempre perché è troppo capace.

Mieli piena ragione. Sfuggire e o risultare puliti dalle indagini causate dalle accuse rivoltoli, e alla profondità, meticolosità e alla lente d’ingrandimento de p m che rappresentano la pubblica accusa, non è da tutti. Matteo è pulito. Dopo che lo hanno controllato in tutto e per tutto questa verità è limpida.

Siete voi PENNIVENDOLI TRAVAGLIATI che eravate e siete SEMPRE pronti a massacrarlo con le vostre cazzate pur di vendere !!! Però il tempo è galantuomo dice sempre qualcuno !! Vergognatevi. Ecco il perché è odiato da molti elettori intossicati dai vari TRAVAGLIO, forse per quei molti ELETTORI non piace l’onestà dei parlamentari puliti.

Avete gettato fango a valanga …Ma in Italia la professione del giornalista come tanti altri professioni è finita .. Siete solo giornalai che siete in gara chi vende di più le menzogne per la verità…

VI Sembra strano che uno così non si lasciasse, potesse essere “costruito” a tavolino come un Conte qualunque. E allora. Hanno voluto cercare qualcosa per abbatterlo. Motivo in più (perché non hanno trovato nulla) per volerlo di nuovo capo di governo.

Matteo Renzi è sempre stato trasparente come l’acqua pulita. Ha più che ragione Mieli lo hanno rivoltato come un calzino da chi già sappiamo .Non potendolo battere in competenza e onesta l’hanno combattuto in altro modo.. Un grazie a Matteo per la sua politica e la sua onestà, sempre avanti senza mollare mai !!!! In Italia se uno è capace e ha personalità gli fanno battaglia è quello che è capitato a Renzi lui ha una solida famiglia che lo sostiene e psicologicamente resiste forza e coraggio ti sosteniamo.

Matteo Renzi: “Io sono arcigno, ma pulito” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo