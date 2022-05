Ne leggeremo delle belle!!! Cari magistrati cominciate a tremare, non c’è troppa per gatti!!

Se avessero un po’ di dignità! Purtroppo questi soggetti rissosi, incompetenti , sleali….sono riusciti con le loro fandonie e promesse a impoverire il popolo italiano in tutti gli aspetti della vita sociale e politica. Possibile che gli italiani non si accorgono di tutto questo.

FORSE PERCHE! Fanno parte tutti di una grande, nel senso di numerosa, famiglia allargata di boccaloni. Questi boccaloni non si accorgono che. Soprattutto per essere stati delle 5 colonne dei progetti di destabilizzazione di Putin e forse a libro paga ….a chi sono andati i 250 milioni anno di dollari spesi da Putin per i suoi ” Attivisti” in giro per Europa e Italia ??? LO RIDICO,MA E COME PARLARE AL VENTO. I Grillini .I Legaioli non conoscono la dignità. Conoscono la poltrona attaccata al fondo schiena! sveglia GENTE. Ma se gli Italiani non si informano (NON CON IL FALSO QUOTIDIANO O SIMILARI) liberandosi dei pregiudizi le cose non cambiano, bisogna divulgare più possibile le spregiudicatezze di certi politici professionisti.

UN PICCOLO PASAGGIO DEL LIBRO! MATTEO RENZI IL MOSTRO.PER INFORMARVI ONESTAMENTE E CORETTAMENTE.

“Salvini che va con la maglietta di Putin al Parlamento europeo o che srotola uno striscione con scritto Renzi a casa in Piazza Rossa nei giorni del referendum costituzionale non è diverso da Manlio Di Stefano, braccio destro di Di Maio nel Movimento come al governo, che si presenta al congresso del partito di Putin per dire nel 2016 che l’Ucraina è uno stato fantoccio della Nato e giurare che coi grillini al governo non solo si sarebbero interrotte le sanzioni a Mosca, ma addirittura si sarebbe paventata l’ipotesi dell’uscita dell’Italia dall’euro. Lo stesso Di Stefano, peraltro, che in Parlamento definiva la Tap come «un’opera di criminali.

Al di là del fatto che Di Stefano è tuttora sottosegretario agli Affari esteri il che è uno scandalo, si dovrebbe dimettere da solo per dignità senza attendere la mozione di sfiducia , il nodo centrale è che Salvini viene attaccato, giustamente, per le sue strette aderenze a Putin ma non registro lo stesso sdegno per la posizione del Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte del resto è il presidente del Consiglio che accetta di far entrare centinaia di soldati russi sul territorio nazionale durante la pandemia e che, richiesto di prendere posizione tra Macron e Le Pen nel corso di una trasmissione di La7, non si sbilancia, evitando di dire che avrebbe sostenuto Macron. Strizzare l’occhio alla Le Pen significa strizzare l’occhio a chi vuole la fine dell’Europa”

Ne leggeremo delle belle!!! Cari magistrati cominciate a tremare, non c’è troppa per gatti!! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo