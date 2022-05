Scuola di politica della Lega, Matteo Renzi show: nessun endorsement per il centrodestra. Il bersaglio è Conte: “Non sono qui a lisciare pelo”

Il leader di Italia Viva parla a Milano: “Sono qui perché mi hanno invitato. Siamo avversari, ma in un paese civile il confronto politico è sempre positivo”

Chi si aspettava che Matteo Renzi facesse una sorta di endorsement per il centrodestra partecipando alla Scuola di politica della Lega è rimasto deluso. Il leader di Italia Viva lo dice subito a scanso di equivoci: “Sono qui perché mi hanno invitato. Siamo avversari, ma in un paese civile il confronto politico è sempre positivo”. L’intervento si trasforma subito in uno show. Dove il vero bersaglio di Renzi è Giuseppe Conte. “Non sono qui per lisciarvi il pelo come ha fatto qualcun altro, che quando è venuto da voi si è definito populista. Io non sono populista”. Renzi si riferisce a quando Conte partecipò alla Scuola di formazione della Lega nell’ottobre del 2018 in pieno governo a maggioranza, e affermò tra gli applausi: “Io sono populista. Il populismo significa dedicarsi a tempo pieno a questa responsabilità stando vicino ai bisogni della gente”.

Il leader di Iv, invece, non vuole fare sconti e dice: “Oggi vengo a rivendicare che quando avevamo posizioni diverse dalla Lega sul referendum sulle trivelle avevo ragione io“. Di più. Cita il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (“un buon ministro”) e spiega: “Se ha fatto un decreto per prendere nuovi lavoratori dall’estero, mentre abbiamo speso 21 miliardi di euro per finanziare il reddito di cittadinanza che avete votato voi della Lega, c’è un problema. Se fai così, è chiaro che la gente cerca di lavorare in nero”.

Renzi non risponde alla domanda su cosa farà da grande. Scherza con la platea: “Che gliene frega a loro? Sono tra i pochissimi italiani che non mi votano”. Poi si corregge: “Però non si sa mai se qualcuno magari sbaglia… non avrei mai immaginato che un giorno sarei andato alla scuola di formazione politica della Lega a chiedere il due x mille per Italia viva. Questo è troppo anche per me”. Altro applauso scrosciante. Alla Lega, lancia, però, una proposta: “Nella prossima legislatura approviamo la legge elettorale dei sindaci d’Italia. Chi vince al ballottaggio governa per cinque anni. Non ne posso più di prendere voti per poi far cambiare i governi”.

Il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano che lo intervista prova a trovare altre convergenze tra Renzi e Salvini, ma anche qui il numero uno di Iv si smarca: “Grazie alle armi che abbiamo inviato l’Ucraina non ha perso. Meno male che si sono mandate le armi”. Pur non citandolo per nome Renzi, lancia un’altra stoccata a Conte quando scandisce: “C’è chi si è rivelato pacifista solo all’ultimo momento. Dopo aver mandato le armi quando governava“. Non contento, arriva un ennesimo affondo. “A Conte non ne va bene una, non mi sembra nemmeno bello attaccarlo ora. Io facevo, ma quanto ero solo contro tutti. Oggi perfino il Pd si è reso conto nelle ultime settimane che è inaffidabile”. Il governo Draghi? “Durerà fino al 2023 perché i Cinque stelle non ci arrivano”. Non si sbilancia nemmeno sul campo largo auspicato dal Pd di Enrico Letta. Renzi taglia corto: “Se andremo da soli alle politiche lo faremo anche alle Regionali di Lombardia e Lazio”.

Si diverte ancora a provocare la platea dei giovani leghisti. “Sono venuto qui solo per poter dire noi di sinistra e voi mi avete censurato”. Scatta l’applauso. Ammette che “di solito i jobs act non li approva un governo di sinistra”, ma che lui “sulle posizioni liberali c’è sempre stato”. Racconta che “una volta Berlusconi mi disse: Matteo il jobs act lo abbiamo fatto insieme, ma gli ho ricordato: voi avete votato contro“. Con Matteo Salvini, invece, Renzi dice di avere in comune “solo lo stesso nome sulla carta d’identità”.

Sostiene di “non condividere la battaglia della Lega sul catasto“, ma confessa: “E’ vero che quando ero al governo non ho affrontato il tema, ma avevo appena tolto l’Imu”. L’ultima frecciata è per l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi: “Una volta il simbolo di Roma era la lupa, oggi è il cinghiale“. Quindi esclama: “Se Gualtieri fa il termovalorizzatore lo abbraccio”. Il leader di Italia Viva conferma infine che andrà a votare a favore dei referendum sulla giustizia, ma aggiunge anche che “il percorso non finisce qui”.

