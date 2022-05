Gentiloni risponde a Salvini: “La Commissione Ue non vuole massacrare nessuno di tasse”. Il leader della Lega: “Si attacchino al tram”

Uno che ti presta e ti regala 200 miliardi ha, non solo il diritto, ma anche il dovere di chiederti e controllare come spendi quei soldi. E tra gli impegni che hai preso per avere quei soldi ci sono riforme del catasto, della concorrenza, del fisco della giustizia… Se non vuoi quei soldi basta dirlo, altrimenti sei solo un ladrone. E lo sei!

FdI e Lega si impegnassero a riformare questo disastrato paese, esempio a fare una legge per combattere l’enorme evasione fiscale e magari pure a ridurre le prebende dei politici: non siete in grado di farle o non lo volete? se non siete in grado di farle! basta copiare una delle tante leggi anti evasione che funzionano negli altri stati nel mondo. Se no lo volete per interessi di casta, be potete immaginare cosa vorrei dirvi. Ma sono troppo coretto, perciò mi basta che l’avete immaginato.

Sappiate che gli italiani se ci fossero più soldi da spendere per i servizi ai cittadini pagherebbe volentieri una tassa sulla casa (che poi sarebbe per case signorili e redditi alti) a livello degli altri paesi europei proprio perché’ riceverebbe servizi allo stesso livello ma se ogni anno se ne vanno 100/150 miliardi di euro in evasione tutto è più difficile. Salvini vuole invece massacrare chi le tasse le paga da sempre, a beneficio di chi da sempre le elude o, peggio, le evade. Ma la questione sembra non interessare nessuno, nemmeno i vertici istituzionali… Parlano poi questi politici che siedono sulle poltrone da anni e anni come Salvini e Meloni e non hanno mai fatto una mazza in questa direzione anzi si sono sempre messi di traverso.

Salvini , Letta , Meloni , Di Maio , e Berlusconi e tanti altri ,ma non lo avete ancora capito ! Tutti questi fingono di essere su fronti opposti , i polli da spennare siamo noi ! Loro poi fanno come i calciatori ( visto che questi esempi sono più chiari ) finita la Partita vanno a mangiare insieme ! Loro sono ricchi tutti e noi miserabili pensateci italiani !

Gentiloni risponde a Salvini: “La Commissione Ue non vuole massacrare nessuno di tasse”. Il leader della Lega: “Si attacchino al tram”

Il commissario Ue all’Economia ha respinto la versione del leader del Carroccio. E riguardo alla riforma del catasto, ha ribadito che nelle raccomandazioni è scritto “‘aggiornare i valori catastali agli attuali valori di mercato. E non credo che rappresenti una richiesta di aumentare le tasse ma una necessità per l’Italia di cui il governo è perfettamente consapevole” Il centrodestra si ricompatta contro la riforma del catasto. Mentre le tensioni interne sono all’ordine del giorno, la coalizione ritrova l’intesa (temporanea) e si scaglia contro l’intervento del governo Draghi che divide la maggioranza da settimane. Oggi a intervenire e rispondere a distanza a Matteo Salvini sul tema è stato lo stesso commissario Ue Paolo Gentiloni: “La Commissione non ha nessuna intenzione di massacrare nessuno di tasse”, ha detto nel corso di una conferenza stampa sulle raccomandazione del pacchetto di primavera del semestre Ue. In particolare poi, ha respinto la ricostruzione secondo cui la richiesta di Bruxelles sia quella di aumentare le tasse. Riguardo alla riforma del catasto, nelle raccomandazioni è scritto “‘aggiornare i valori catastali agli attuali valori di mercato”, ha detto. “E non credo che rappresenti una richiesta di aumentare le tasse ma una necessità per l’Italia di cui il governo è perfettamente consapevole”. Per il centrodestra, dalla Lega a Fi fino a Fratelli d’Italia, è invece il primo passo per aumentare la tassazione. E la coalizione di centrodestra sul punto non sembra disposta a mediare. Il primo a replicare è stato il leader leghista Salvini: “L’Europa ci chiede di aumentare le tasse sulla casa”, ha detto dando una lettura opposta su quanto dichiarato da Gentiloni. “C’è una raccomandazione di Bruxelles per reintrodurre l’imposta sulla prima casa. Se ce lo chiedono noi rispondiamo con un’espressione milanese: ‘taches al tram’, si attacchino al tram, non ci pensiamo nemmeno. In questo momento di difficoltà aumentare le tasse sulla casa è una follia assoluta”. Ma la voce di Salvini non è rimasta isolata e subito sono intervenuti anche gli alleati di centrodestra. Poco dopo infatti, ha parlato anche il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani: “Sono condivisibili alcune cose chieste dalla Ue, ma c’è a Bruxelles una convinzione che porta a spostare le tasse sulla casa, ma il vero problema è che bisogna abbassare le tasse”, ha detto ad Adnkronos Live. “La riforma del catasto che non infligge nuove tasse è un risultato molto positivo. La casa per gli italiani è più di un edificio, è ciò che lasceremo ai nostri figli. Non ci piace la proposta di rendere più complicati i mutui per l’acquisto della seconda casa”. Una linea condivisa anche da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. “È la prova provata di quello che sosteniamo da tempo”, ha detto, “l’obiettivo del Pd e della sinistra è aumentare le tasse sulla casa”, si legge in una nota. “Noi l’abbiamo denunciato documenti alla mano fin dall’inizio e l’abbiamo detto chiaramente in Aula al presidente Draghi, ma siamo stati accusati di dire menzogne e falsità. Avevamo ragione noi e quello che dice oggi Bruxelles ne è la conferma. Fratelli d’Italia continuerà la sua battaglia, in Parlamento e in ogni sede, per sventare questo ennesimo tentativo di aumentare le tasse. Giù le mani dalla casa degli italiani”. Ora resta da capire quali effetti avranno le prese di posizione del centrodestra sulla tenuta del governo. La settimana scorsa infatti, Draghi ha strigliato i ministri chiedendo di sbloccare un altro provvedimento che agita la maggioranza: il ddl Concorrenza e quindi le concessioni per i balneari. Questo, arenato in Parlamento da mesi, dovrebbe essere sbloccato entro maggio, almeno stando ai desiderata di Draghi. Il rischio, ha detto il premier, è che saltino i finanziamenti del Pnrr. Solo una volta risolto questo pacchetto, il governo potrà affrontare la questione della delega fiscale. Il 5 maggio scorso Salvini esultava che, al termine dell’ennesimo vertice, grazie al centrodestra non ci sarebbe stato l’aumento delle tasse. Nel frattempo però, il testo della riforma non è mai stato diffuso.

