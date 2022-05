“Non è possibile, ma purtroppo lo è, che ciò che scrivi ne “Il Mostro” sia vero. Perché se fosse vero e lo è, i giornali dovrebbero parlarne”. Purtroppo è tutto vero. Ma non deve stupirvi il fatto che, nonostante le sale piene e le copie vendute, se ne parli poco. Perché, se davvero si volesse parlare sul serio dei contenuti de “Il Mostro”, si aprirebbe una riflessione interessante non solo sulla giustizia ma sul funzionamento delle istituzioni del nostro Paese. Noi naturalmente sorridiamo e andiamo avanti, forti dei tanti abbracci di questi giorni e delle migliaia di copie vendute nella prima settimana.

Tutto vero ma non ne parlano di proposito. Come potrebbero se tutto è stato fatto per sconfiggere Renzi? Miseria e malvagità… disumana! Sconcertante ciò che ho letto nel libro “il Mostro “ di Matteo Renzi.

Io rispetto la nostra Costituzione e lo stato Italiano ma, il potere dei Giudici deve essere rivisto in virtù del comportamento di alcuni giudici e de certa giustizia a servizio dei partiti e movimenti politici, contro liberi cittadini. “Le forze del male”, tutte contro di noi di Italia Viva!

A difendere questo sistema purtroppo non sono in tanti . Infatti non ne parla quasi nessuno. Troppo interessi , troppe fortune economiche da difendere , perché parlarne questo sistema sta bene alla mia famiglia ai miei figli ai miei nipoti chi me lo fa fare a combatterlo. Il popolo italiano è diventato refrattario a ciò che succede ! Ci dovremmo vergognare un pochino … invece .

L’ho visto alla presentazione a Milano al teatro Parenti, grande come sempre e anche molto sereno, abbiamo un vero leader!! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo