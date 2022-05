L’attacco di Beppe Grillo su Twitter: “La maggioranza è sempre in errore” Il fondatore del Movimento ha rilanciato sul suo social un post di Paul Rulkens: “Il 3 per cento delle persone è in grado di raggiungere risultati straordinari. L’alternativa, naturalmente, è andare a far parte del 97%”

L’attacco di Beppe Grillo su Twitter: “La maggioranza è sempre in errore” – la Repubblica

Sinceramente credo che per molti sia più facile ironizzare denigrare RENZI che toccare Grillo…eppure.. Eppure mi sembra più pericoloso uno che stando lontano dalla luce della politica fattuale.. condiziona e dirige un movimento antisistema nel sistema.

Un movimento con collegamenti fumosi e imbarazzanti con paesi a noi commercialmente ostili.. e che in politica persegue obiettivi economicamente destabilizzanti e politicamente problematici.. Mi chiedo come mai la magistratura così solerte e “democratica” nella caccia ai disonesti del quartierino.. non abbia approfondito sulle fortune del movimento e di Grillo….

Un movimento che ha acquisito potere elettorale giocando su un sistema alla “Lauro”.

Un procacciamento elettorale nello stile di soldi per tutti…dal singolo alla casa a scapito dell’Erario e del debito…Truffa di Stato si direbbe..

Tra una farneticazione e l’altra Grillo dimentica che il suo movimento governa in maggioranza da 4 anni, non ne ha azzeccata una e che aveva più di un terzo dei seggi in Parlamento. In parole povere è inutile che si auto collochi nella nobile minoranza illuminata: fa parte dell’ottusa maggioranza della peggior sciagura politica capitataci dai tempi di Berlusconi. Questo personaggio sgradevole e violento dovrebbe vergognarsi per il danno che ha causato al suo Paese .Invece predica e ne ha per tutti, e l’assurdo e che l’elevato è fierissimo di aver distrutto tutto ciò che era alla sua portata di mano. Non ti pare di aver fatto abbastanza danni ? Grillo tu sei il vate degli ignoranti e sfigati , lo dimostra il fatto che Toninelli ha fatto il ministro.

il problema nostro popolo ITALIANO ma non di grillo è che lui si rifà, cita o copia solo i pensieri dei complottisti degli anni settanta e ottanta, quando erano per fortuna una minoranza assoluta nel mondo, oggi purtroppo sembra che sia un pensiero dominante soprattutto in Italia, che si è dimostrato di essere uno dei terreni più fertili di questa degenerazione dello spirito critico umano. POVERI BOCCALONI

Se Grillo avesse studiato il minimo sindacale (come del resto i suoi discepoli e i boccaloni che lo seguono) saprebbe e saprebbero che da un po’ di tempo tutti gli economisti del mondo (e anche gli statisti e statistici) usano il diagramma di Pareto, che non sto qui ora a spiegare. Invece, da buon “non-studiato”, rilancia qualsiasi immondizia trova sul web. Mi ricorda tanto di un tale che gridava fino a poco tempo fa “impeachment, impeachment!” probabilmente senza neanche sapere cosa volesse dire, ma solo perché l’aveva sentito dire dagli Americani. Povera Italia!

Eppure ho fatto le scuole grandi. Mi son letto e riletto l’articolo su quanto ha partorito la mente “geniale” di Grillo (novello Einstein?) e devo confessare: “Non ci ho capito niente!”. PENSATE COSA HANNO CAPITO I SUOI SETTARI BOCCALONI .E mi pare che si dia la zappa ai piedi. Per contestare ci vogliono i motivi. Einstein condannava il conformismo, l’appiattimento delle idee, i preconcetti. E quale è oggi il partito più conformista, appiattito, fanatico, qualunquista in Italia? I 5S. Cosa c’entra il governo?

Pensieri profondi? Ma mi faccia il piacere, diceva Totò, che almeno, se esprimeva una opinione discutibile sulla politica, gliela potevamo perdonare, poiché era un comico inarrivabile Grillo non è più nemmeno quello.

L’UNICA COASA GIUSTA CHE SOSTIENE E CHE: “La maggioranza è sempre in errore”

Esatto. Ma seve specificare quella maggioranza di Italiani che ha votato m5s dandogli la maggioranza anche in Parlamento ed ha praticamente bloccato l’Italia nel passato e nel futuro (no tap, no trivelle, no armi, no inceneritori, …). E stranamente ha ancora un drammatico consenso oltre il 10% inspiegabile se si escludono i percettori del rdc, i navigator ed ovviamente i relativi parenti.

Questo personaggio sgradevole e violento dovrebbe vergognarsi per il danno che ha causato al suo Paese .Invece predica e ne ha per tutti ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo