Quanta volgarità! Governarci da soli e portare il paese sull’orlo del fallimento. E se va bene, farlo crescere il del 2,6% in venti anni, mentre coloro che fanno le raccomandazioni hanno realizzato il 28-30 %. Ma vada! A Mosca ovviamente che si sta meglio che a Bruxelles come già sperimentato. Ma il pnrr lo ha approvato anche lui! Se dico che è una “mer…cia” mi bloccate?

Il signore che ci costa da anni 15/18 mila euro al mese scorda i 700 punti di spread raggiunti dal mitico governo votato dal POPPOLLO, scappata nella notte, si scorda della crociata contro tutti gli interventi per l’equità fiscale parla di rottamazione delle cartelle, tanto c’i sono i somaroni che invece le pagano…….veramente penoso.

Ma cosa abbiamo fatto a dio per meritarci dei politici ignoranti e palloni gonfiati. Certo che chi li ha votati e lì vota di colpe ne devono avere molte. Abbiamo sempre avuto dall’unità d’Italia una classe politica becera e provinciale salvo rarissime eccezioni. Sarebbe ora di finirla con l’idiozia.

Salvini: “Siamo in grado di governarci da soli. L’Unione europea si occupi di pace e di lavoro, eviti le pagelline”

Matteo Salvini risponde al monito dell’Unione Europea che, nelle raccomandazioni che presenterà domani, ha sottolineato la necessità di intervenire su fisco e concorrenza, riforme concordate per l’attuazione del Pnrr

“Un richiamo all’Italia dall’Ue? Ci governiamo da soli”. La risposta di Matteo Salvini al monito dell’Unione Europea che, nelle raccomandazioni che presenterà domani, ha sottolineato la necessità di riformare fisco e concorrenza – riforme concordate per l’attuazione del Pnrr – non si è fatta attendere. “Siamo in grado di governarci da soli. Io penso e spero che in tempi di pandemia e di guerra l’Unione europa si occupi di pace e di lavoro, senza dare pagelline o fare richiamini burocratici”.

“Se la Ue ci impone di aumentare la tassa sulla casa si attacca. La casa per gli italiani è sacra. Tassata, supertassata e non c’è bisogno di una nuova imposizione fiscale sulla casa. Ascoltare è lecito, rispondere è cortesia. Se la richiesta della Ue è massacrare i lavoratori, le imprese e i risparmiatori italiani la risposta sarà no”, sottolinea.

Il pnrr. “Non abbiamo bisogno – ha detto il leader del Carroccio a margine della scuola politica della Lega a Milano – della consulenza altrui. Saremo in grado di spendere e di investire bene i soldi prestati, perchè ricordo in gran maggioranza non sono soldi regalati ma prestati. Ricordo all’Unione europea che negli ultimi anni gli italiani hanno versato nelle casse dell’Ue 100 miliardi di euro in più rispetto a quelli che sono tornati indietro. Ogni consiglio è utile ma poi siamo in grado di decidere da soli”. Dunque, conclude Salvini, “se la Ue ci impone di aumentare la tassa sulla casa si attacca. La casa per gli italiani è sacra. Se qualcuno a Bruxelles ritiene che dovremmo tornare a tassare anche la prima casa rimarrà deluso”.

Regionali: Salvini, tranquillissimo di stravincere ovunque. “Io sono tranquillissimo” e “credo che si possa stravincere in tutte e tre le Regioni che andranno al voto”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica del partito a Milano. “In Sicilia – ha spiegato – sono convinto che vinceremo, come e con chi lo decideranno i siciliani; in Lombardia penso che la squadra attualmente al governo sia di eccellenza; c’è da scegliere velocemente sulla Regione Lazio, dove siamo all’opposizione. Lì va individuato un candidato e lo chiedo al centrodestra per evitare ritardi che ci furono sulle scelte dei candidati sindaci di Roma e Milano”. “I governatori della Lega – ha aggiunto – sono fra i più apprezzati d’Italia”. In particolare, “la Lombardia è tornata a correre dopo i due anni di devastazione, è tornata ad essere un modello di buona gestione anche in campo sanitario”.

La legge elettorale. Salvini parla anche di legge elettorale. “Occupare il Parlamento con mesi di guerriglia sulla legge Zan o la legge elettorale sarebbe fuori dal mondo”. Ha detto rispondendo a una domanda sull’invito lanciato da Matteo Renzi di cambiare la legge elettorale. “Il presidente Draghi richiama alla velocità e all’efficienza, non si deve incagliare il Parlamento su leggi che dividono, perchè la legge elettorale non penso sia una priorità per gli italiani. Se ne occuperà il prossimo Parlamento”.

Una nuova assemblea costituente. “A me piacerebbe che assieme ai parlamentari gli italiani votassero nel 2023 anche una bella assemblea costituente, scegliendo 100 personalità d’eccellenza, anche al di fuori del mondo dei partiti, che, con calma e senza avere assilli partitici, rileggano e riaggiornino la nostra Costituzione”.

