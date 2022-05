Timmermans: “Usare le risorse del Pnrr per evitare la recessione. Le parole di Gentiloni valgono per tutti Paesi europei”

Il vicepresidente della Commissione Europea ospite a Mezz’ora in Più: “Dobbiamo preparaci a un periodo difficilissimo per la società e per l’economia. I prezzi dell’energia sono altissimi e pesano sull’economia mondiale”

“Abbiamo aperto nuovi mezzi di trasporto per l’Ucraina, dobbiamo arrivare ad altri porti e trovare mezzi di trasporto che abitualmente non sono usati come i treni e organizzare il mercato mondiale”: lo afferma a in Mezz’ora in Più il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans in merito alla crisi del grano. “Il grano c’è ma non arriva al posto giusto – aggiunge – e c’è il rischio di fame in Africa. Dobbiamo assicurare che nessuno resti senza grano”.

Timmermans ha aggiunto che “gli amici di Putin”, anche in Italia, “dovrebbero essere più chiari e dire ‘ci siamo sbagliati'”. E si è detto ottimista perché “nelle elezioni i populisti hanno perso e il solo populista che ha vinto è Orban, che è amico di Putin. Loro parlano di libertà ma poi non vogliono una società libera, con la stampa libera. Non è solo un battaglia per l’economia, ma anche sui valori dei cittadini e non possiamo perdere questa battaglia”. Anche in Russia, ha detto intervistato da Lucia Annunziata, ci sono divisioni. “Probabilmente tutto questo durerà molto tempo e Putin non sta in una buona posizione: ora è più debole di prima e domani sarà più debole di oggi”. Per Timmermans “nella società russa, passo dopo passo, c’è un cambiamento, soprattutto dalle madri che non vedono i figli e si chiedono cosa stia succedendo”.

L’esigenza di fare scelte attente e utilizzare le risorse del Pnrr per evitare la recessione, indicata dal commissario Ue Paolo Gentiloni in una intervista, “non valgono solo per l’Italia, ma si applicano a tutti Paesi europei”, ha affermato. “Dobbiamo preparaci ad un periodo difficilissimo per la società e per l’economia. I prezzi dell’energia sono altissimi e pesano sull’economia mondiale. C’e anche la Cina in difficoltà. C’è una condizione mondiale difficilissima, dunque dobbiamo prepararci a combattere insieme per rinforzare la nostra struttura economica. E dobbiamo dimostrare da politici che non lasciamo nessuno indietro”.

Sull’argomento energia, parlando del piano RepowerEu, ha detto che questo “ci deve dare la possibilità di mettere termine alla dipendenza russa” e “noi europei dobbiamo creare la nostra sovranità energetica. Non abbiamo petrolio e gas, sono le rinnovabili che ci daranno la sovranità energetica”. E in questo contesto “l’Italia ha un potenzialità enorme”. Il piano si propone di “scegliere altre fonti, cambiare sistema energetico e risparmiare energia”. L’Italia, precisa, “ha già fatto uno sforzo sulle rinnovabili ed ha un potenziale enorme soprattutto sul fotovoltaico ma anche sul vento e sul biometano. Dobbiamo anche andare del mondo per comprare del gas liquido. Dobbiamo farlo da europei insieme. Ora i vari paesi vanno da soli mentre noi dobbiamo farlo insieme: avremmo prezzi più bassi”.

Timmermans ha anche risposto sull’ammontare delle risorse a 300 miliardi – che qualcuno ha considerato limitate per gli obiettivi prefissati. “Abbiamo visto anche in altri ambiti che c’è un potenziale di investimenti privati gigantesco -ha spiegato – I soldi pubblici messi sul tavolo sono raddoppiati di più con gli investimenti privati”. L’obiettivo – ha spiegato – “è quello di andare più veloci nelle rinnovabili mettendo più pannelli solari, vento, e biometano. Non bisogna ritornare più al sistema di prima, perchè anche dopo la guerra ci sarà un problema di instabilità con i russi”.

