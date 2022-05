TIPICO ATEGGIAMENTO DA PARACULAIO.

IL PASTROCCHIO GILETTI-MORETTI

«Chiedo scusa ad Alessandra e alla sua famiglia se si sono sentiti offesi dalle mie parole»: Massimo Giletti con una lettera è tornato sul botta e risposta tra lui e Alessandra Moretti, l’europarlamentare del Pd con il quale in passato aveva avuto una relazione d’amore». «Parlavo di amore inteso come affetto sincero – spiega Giletti – tra esseri umani e non di relazione o di altro tipo di sentimento vista la grande stima che nutro da sempre per lei come donna e come madre».

Il conduttore di “Non è l’Arena” in una intervista aveva ricordato il suo legame con l’europarlamentare Pd in questi termini: «È ancora innamorata di me, forse in parte anch’io… È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola».

Alessandra Moretti ha replicato con una lettera inviata al “Corriere della Sera”, vi si legge: «Puntare il dito contro una donna per accendere un faro su di lei…è una forma di violenza intollerabile . I miei figli hanno sempre avuto un padre e una madre che si sono occupati di loro, insieme».

Quando si chiede scusa si e’ sulla buona strada. Ma caro Giletti fai attenzione per il futuro….Ma non credo che basti dopo aver messo in piazza cose che 1. Private 2. Se doveva raccontarle lo dovevate accordare con la diretta interessata. 3. Dichiarazioni senza possibilità di replica in diretta. Quindi violate regole fondamentali sulla privacy o se preferisce GDPR. Troppo facile chiedere scusa dopo che hai tirato il sasso! spero che venga denunciato e debba sborsare un po’ di soldi …il pagliaccio !

Massimo Giletti: «Chiedo scusa ad Alessandra Moretti e alla sua famiglia»

Il conduttore di «Non è l’Arena» e le polemiche scaturite dalle frasi sull’europarlamentare Pd nell’intervista al Corriere: «Parlavo di amore intenso e non di relazione. Nutro grande stima da sempre per lei come donna e come madre»

«Chiedo scusa ad Alessandra e alla sua famiglia se si sono sentiti offesi dalle mie parole»: con una lettera Massimo Giletti torna sull’intervista rilasciata al Corriere e sulle parole dedicate ad Alessandra Moretti, l’europarlamentare del Partito democratico con cui in passato aveva avuto una relazione.

«Parlavo di amore inteso come affetto sincero – scrive Giletti – tra esseri umani, e non di relazione o di altro tipo di sentimento vista la grande stima che nutro da sempre per lei come donna e come madre».

Il conduttore di «Non è l’Arena» nell’intervista aveva ricordato il suo legame con Moretti in questi termini: «È ancora innamorata di me , forse in parte anch’io… È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola».

Parole che hanno spinto Alessandra Moretti a replicare con una lettera al Corriere, in cui giudica «intollerabili» le frasi del conduttore tv e minaccia di denunciarlo: «Puntare il dito contro una donna per accendere un faro su di lei… – spiega la dem – è una forma di violenza intollerabile . I miei figli hanno sempre avuto un padre e una madre che si sono occupati di loro insieme».

TIPICO ATEGGIAMENTO DA PARACULAIO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo