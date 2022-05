Forza Italia è in difficoltà per le posizioni di Berlusconi sulla Russia. Mariastella Gelmini ha parlato di «ambiguità», poi ha detto a Salvini di non intromettersi con i loro affari di partito.

Da alcuni giorni c’è una certa agitazione all’interno di Forza Italia dopo un paio di dichiarazioni del leader di partito Silvio Berlusconi riguardo alla guerra in Ucraina. Alcuni dirigenti, e in particolare la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, hanno criticato piuttosto esplicitamente Berlusconi per non aver preso sufficientemente le distanze dal presidente russo Vladimir Putin, suo storico amico e alleato negli anni alla presidenza del Consiglio. È stata una manifestazione di dissenso insolita dentro a Forza Italia, di solito allineatissima a Berlusconi, e ha avuto conseguenze nel partito e nella coalizione del centrodestra.

La Gelmini «Invito il segretario della Lega, Matteo Salvini, a rispettare il dibattito interno ad un partito che – per il momento – non è il suo. Ho posto in Forza Italia un tema di linea politica su una posizione che comprendo bene non sia quella di Salvini, ma che riguarda la collocazione europeista ed atlantista di Forza Italia. Un problema che evidentemente esiste, visto che per due volte il partito è dovuto intervenire a chiarire, a prescindere da me».

Se questa ipotesi della fusione fosse vera, nel senso che ci stanno davvero pensando, sarebbe la dimostrazione finale di come sia Salvini che Forza Italia siano ormai al capolinea, privi di qualunque idea. I due partiti erano molto complementari, specie negli ultimi anni, per posizionamento e linguaggi. Fatico a pensare che una eventuale fusione possa prendere anche solo una frazione della somma dei voti dei partiti di partenza. E pensare che Salvini e Berlusconi sono stati messi in riga dalla Gelmini. DIMOSTRA. La scarsità di questi uomini tocca abissi davvero insondabili.

Vedo con molta difficoltà una fusione tra Lega e Forza Italia, due partiti con posizioni molto diverse. È vero che per il potere sembra sia poca cosa la rinuncia all’identità, ma insomma….In realtà i 2 capopartito della destra al governo hanno molto in comune: il cinismo prima di tutto, che per ottenere voti per le amministrative, fa loro esprimere frasi aberranti ed idiote come ” dare a Putin quello che vuole” cioè l’Ucraina, da chi è stato complice dell’invasione e della tragedia dell’Iraq,; e “siamo in grado di governare da soli” per uno che per gli italiani ha solo voluto dare privilegi ai più ricchi e prepotenti ed evasori fiscali. Poi. Salvini.

In fondo lui non vede l’ora che tutto sia finito per poter tornare a vedere gli euro tornare a scorrere come fiumi di vodka sui suoi conti correnti offshore. Con i rubli non è la stessa cosa!

Forza Italia è in difficoltà per le posizioni di Berlusconi sulla Russia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo