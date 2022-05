In Europa si discute di unanimità. Draghi, Von der Leyen e Macron dicono che andrebbe superata per rendere l’Unione Europea più efficiente: ma non è affatto semplice

Se una qualunque organizzazione di diverse nazioni (come UE o NATO) nascesse adesso, non se lo sognerebbe neanche di applicare l’unanimità come strumento di approvazione delle sue attività, perché di fatto è un’utopia. Io mi chiedo: l’unanimità è democratica? NO! E RIMANERE FERMI ALLA REGOLE DEL PASSATO. SOLO CHE NE FRATTEMPO IL MONDO E CAMBIATO. IL COSERVATORISMO NO.E QUESTO NON E DEMOCRATICO.

Io penso che se la Von Der Leyen, Draghi e Macron (non 3 personaggetti qualsiasi) stanno iniziando a parlare di superamento del principio dell’unanimità, significa che qualche possibilità concreta, anche se magari non troppo vicina nel tempo, deve esserci. Non credo proprio possano parlare a vanvera. Chissà… Se ne parlò già nell’estate 2020 di togliere l’unanimità quando venne deciso di adottare il recovery plan. L’arroganza dei Paesi più CONSERVATORI (che sono anche quelli che hanno BANNATO il meccanismo all’inizio) è senza limiti, ora spero se ne vogliono ridiscutere dopo 2 anni…

Oltre al problema dell’unanimità c’è anche quello del rispetto delle regole. già ora, pur con approvazione all’unanimità, mi pare che non siano molti gli strumenti per “obbligare” i Paesi membri al rispetto delle regole decise (sia nuove leggi che i criteri in base al quale il Paese è stato ammesso all’Unione). il più importante credo sia quello di sospendere finanziamenti, ma da quanto ho capito anche in questo caso non è semplice l’attuazione. immagino sarebbe ancora peggio se le leggi fossero votate a maggioranza: se un Paese non è d’accordo, come convincerlo ad adeguarsi? fatico a vedere una soluzione.

