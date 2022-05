La crisi alimentare che abbiamo davanti. Il blocco dei porti ucraini impedisce l’esportazione di enormi quantità di grano, ma non è l’unica causa di una crisi che ci riguarda tutti.

Il rischio di un ulteriore peggioramento della crisi alimentare globale in corso, soprattutto a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, sta diventando sempre più concreto e secondo le stime di varie organizzazioni internazionali riguarderà centinaia di milioni di persone in numerose aree del mondo. Il recente blocco del porto di Odessa e di altri porti nel Mar Nero imposto dalla Russia sta rendendo impossibile l’esportazione via nave di quasi tutto il grano disponibile in Ucraina. Nel frattempo in altre parti del pianeta gravi periodi di siccità e ondate di calore hanno portato a una riduzione dei raccolti, con ulteriori ripercussioni per l’intero sistema alimentare.

La situazione era già piuttosto complessa all’inizio del 2022, in parte a causa della crisi delle materie prime dovuta alla pandemia e agli effetti del cambiamento climatico. All’epoca, il Programma alimentare mondiale (WFP) delle Nazioni Unite, che si occupa di assistenza alimentare, aveva stimato che nei cinque anni precedenti la quantità di persone a «rischio immediato» per povertà e carenze di cibo fosse quasi raddoppiata, arrivando a oltre 193 milioni di individui.

Penso che gli stati dovrebbero iniziare a investire seriamente in politiche di adattamento al cambiamento climatico, per cercare di ridurre l’effetto dell’instabilità, magari usando anche i tanto odiati OGM. Mi domando anche se non fosse possibile avere sistemi alimentari più resilienti, anche se una guerra tra 2 dei maggiori esportatori di grano è comunque difficile da compensare.

Ormai è inevitabile avere un deterioramento delle condizioni climatiche e non mi sembra si stia facendo molto per contrastarlo. Anzi. Uno dei maggiori esportatori di grano ha preferito muovere guerra al suo vicino e concorrente piuttosto che pensare a “politiche di adattamento al cambiamento climatico“…Boh, la butto lì: può essere che nella strategia Russa fosse previsto anche il discorso “grano”? Cioè, INFORMANDOMI, la Russia, mi par di capire, ha ampie possibilità di esportare grano (e farlo pagare caro) oltre che fertilizzanti e disarmante (e farli pagare caro).O sono eventi che, non messi sul tavolo all’inizio, potrebbero comunque favorirla?

Di che cifre parliamo, qualcuno può quantificare?

Faccio presente che la maggioranza dei paesi africani, mediorientali e asiatici ha evitato di condannare l’aggressione russa in sede ONU e di votare per la sua sospensione dal consiglio dei diritti umani, tra cui l’Uganda della signorina Nakate. Magari una domandina su cosa pensasse la signorina Nakate della posizione del suo paese rispetto alla Russia, eh Formigli? Invece no, il copione prevedeva lo sproloquio di rito contro il perfido Occidente.

Contenti loro, contenti tutti, ma che non ci vengano poi a raccontare che questa crisi alimentare è colpa dell’Occidente..

