Le ormai usuali gaffe di Joe Biden. Il presidente americano è noto per averne fatte parecchie nella sua carriera, parlando per esempio di Taiwan e dell’Ucraina, e gli esperti non sanno più come prenderle.

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto molto parlare di sé per avere detto, rispondendo alla domanda di una giornalista, che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti militarmente in difesa di Taiwan in caso di un’invasione da parte della Cina.

Mentre diversi analisti si sono chiesti se Biden avesse cambiato la decennale strategia degli Stati Uniti su Taiwan con una semplice parola, altri hanno fatto notare che non è la prima volta da quando è presidente che a Biden succede una cosa simile. Anzi, lo schema è ormai piuttosto noto: Biden dice una cosa che non avrebbe dovuto dire, magari perché troppo aggressiva o inopportuna per il ruolo che ricopre, e poi il suo staff cerca in tutti i modi di ridimensionare la portata di quella dichiarazione.

A marzo, poche settimane dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Biden aveva definito il presidente russo Vladimir Putin un «criminale di guerra» con una sicurezza che ai tempi era sembrata quantomeno prematura, dato che il diritto internazionale pone dei paletti molto definiti per i cosiddetti crimini di guerra (il suo staff fece poi sapere che si trattava di una sua opinione personale e non di un “parere legale”).

Pochi giorni dopo aveva detto che Putin «non può restare al potere», auspicando cioè un cambio di regime in Russia. Era un’ipotesi di cui i governi occidentali non avevano parlato in maniera aperta, per almeno due ragioni: sia per non chiudere tutte le possibilità di trovare un accordo con Putin, sia perché nel corso degli anni l’idea di interventi militari stranieri allo scopo di rovesciare un regime è diventata sempre meno accettabile politicamente. Anche in quell’occasione lo staff di Biden aveva specificato che si trattava di un’osservazione e non dell’annuncio di una nuova strategia.

Il punto però è che a me non sembrano gaffe, ma posizioni politiche, criticabili o apprezzabili, a seconda di come uno la pensi, ma comunque posizioni.

Questo vale sia per l’affermazione su Taiwan (per cui riporto questo thread di commento su Twitter di Adam Frum https://twitter.com/davidfrum/status/1528913098408611842) sia per la definizione di Putin come criminale di guerra (sarà apparsa una gaffe allora, ma oggi chi avrebbe il coraggio di negarlo?). Nel caso di Taiwan poi a) il fatto che si sia espresso su questa stessa linea già in passato smonta l’argomento della gaffe e b) l’ambiguità strategica americana su Taiwan ha bisogno di affermazioni come questa per darle sostanza e agire da effettivo deterrente, “gli esperti non sanno più come prenderle” vabbè con Trump direi che hanno avuto modo di fare esperienza sul come gestire le sparate dei presidenti, almeno Biden dice cose forse non ben pesate (grave) ma almeno sensate.

Dopo quattro anni di Trump che scriveva di tutto di più su Twitter, incluse minacce atomiche e insulti pesanti ad avversari politici e giudici federali, che sarà mai qualche gaffe di Biden? My 2 Cents. Certo è che se imparasse a parlare in modo meno impulsivo sarebbe meglio per tutti, lui in primis.

