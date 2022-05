“Mai vergognato così tanto”: si dimette consigliere russo dell’Onu

Grandi parole, nessun riepilogo storico o presentazione dei fatti.

Logica deduzione, la sua coscienza si e rivoltata ed è stato “convinto” a dire quello che ha detto. Capita.

Il consigliere Russo è un esempio di correttezza e obiettività, ha ragione al cento per cento ma su una cosa non sono d’accordo, come sarebbe che la Russia non ha più alleati? Ci sono Orsini, Conte, e un sacco di altra gente!! comunque …almeno qualche russo (INFORMATO)… di certo il popolo non lo è… ha avuto il coraggio di dire la sacrosanta verità sui motivi che hanno originato questa sporca guerra.

Una cosa è certa, se la Russia vincesse pagherebbe un duro prezzo restando servile alla Cina…

Ciò che dispiace è il popolo in sofferenza… i cui giovani stavano finalmente assaporando un po’ di libertà all’occidentale, grazie alle relazioni (oramai interrotte) con il resto d’Europa… sopra tutto spediti in guerra come carne da cannone.

La Russia uscirà (forse) con la vittoria di Pirro, con le ossa rotte, con un’economia in default… con un’armata retrograde di vecchie ferraglie sui campi di battaglia, contro una piccola armata di tutto rispetto. L’ambasciatore russo all’ONU si vergogna del suo Paese? o meglio dei reali che lo governano… spero che sia l’inizio di una nuova era di libertà e democrazia per il popolo russo. Ha avuto coraggio! Il rientro in patria sarà probabilmente più difficile. Speriamo che la sua dichiarazione marchi l’inizio di tante altre ed aiuti ad una presa di coscienza generale, nonché ad una liberazione del pensiero.

Speriamo che la guerra finisca presto, il dissenso è operativo? spero di si, e si allarghi nella società civile in Russia e nel mondo, dissenso in primis contro la guerra e le sue atrocità, il popolo non deve pagare il prezzo, degli idioti che si dichiarano guerra, conoscendosi, e la fanno fare a chi non si conosce. Mi interessa , la analisi del diplomatico, mi gratifica sul fatto che la storia si ripete, in pratica si verifica il metodo staliniano, gerarchie, inamovibili, censura, ed eliminazione del dissenso (navalny docet), ed eliminazione fisica dei giornalisti. la democrazia non è perfetta, ci mancherebbe, ma esiste la possibilità di cambiare gli uomini, nel neo stalinismo putiniano, no. manca ancora il culto della personalità, ma ci arriveranno presto, io spero di no. il nazismo ed il comunismo, hanno fallito , perché riesumarli? dopo tutte le tragedie che hanno provocato, e qualcuno mi dimostri il contrario. ciao a tutti

“Mai vergognato così tanto”: si dimette consigliere russo dell’Onu. Durissima presa di posizione, per la prima volta, di un importante diplomatico russo che si dimette da consigliere della missione russa all’Onu: è Boris Bondarev, che ripudia la politica di Putin e Lavrov. Ecco cosa ha detto

Anche qualche alto funzionario russo, ogni tanto, si rende conto dei crimini di guerra di Putin riuscendo a dissociarsene pubblicamente. Boris Bondarev, consigliere della missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, ha aperto gli occhi sulla guerra ormai giunta al terzo mese decidendo di dimettersi dal suo incarico. “ Non mi sono mai vergognato così tanto del mio Paese “, riporta la lettera pubblicata dall’Ong “Un Watch”. Bondarev rincara la dose parlando del “ crimine più grave contro il popolo russo ” commesso da parte di un gruppo dirigente “ che vuole solo una cosa, cioè restare al potere per sempre “.

“Crimine contro gli ucraini”

Finalmente c’è qualcuno che ha preso una posizione contro il regime: chissà se nella tv russa parleranno della lettera di Bondarev o nessun abitante di Mosca verrà a conoscenza di queste dimissioni ma soprattutto del perché. Si tratta della prima, clamorosa, defezione negli alti ranghi russi, forse il primo vero caso di chi volta le spalle allo Zar perché in completo disaccordo non soltanto dell’invasione ucraina ma anche delle migliaia di vittime civili e delle stragi compiute fino ad oggi. Il consigliere d’ambasciata che fa parte ormai della diplomazia dal 2002, ha definito le azioni del Cremlino “ un crimine contro il popolo ucraino e forse il più grave mai commesso verso quello russo “.

“Lavrov esempio di degrado”

Abbiamo imparato a conoscerlo bene per le sue sparate contro l’Occidente e in particolar modo gli Stati Uniti ma soprattutto per l’intervista rilasciata a Rete 4: è il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, definito da Bondaer “ un eccellente esempio del degrado del sistema ” invitando anche altri diplomatici russi alle Nazioni Unite e in tutto il mondo a dimettersi. “ Chi ha sferrato questa guerra vuole solo una cosa “, si legge nella dichiarazione del consigliere russo, “ rimanere al potere per sempre, vivere in palazzi di lusso e senza gusto, navigare su yacht per costi e dimensioni paragonabili all’intera Marina russa, godere di completa impunità “. Il diplomatico russo ha poi aggiunto che non si tratta di una missione diplomatica ma “ di guerrafondai, bugie e odio “, ha scritto nella sua lettera di dimissioni. Lavro farebbe gli “ interessi di pochi, pochissimi, contribuendo così a un ulteriore isolamento e degrado del mio Paese “. Da qui, l’amara ma lucida considerazione che la Russia non abbia più alleati (o quasi) “ e non c’è nessuno da incolpare se non la sua politica sconsiderata e mal concepita “, si legge sul DailyBeast.

“Propaganda come negli anni ’30”

In quella che più che lettera sembra a ragion veduta un’invettiva, il consigliere Bondarev se la prende con la diplomazia russa che negli ultimi 20 anni ha innalzato il livello di bugie abbassando il livello di professionalità. “ Negli anni più recenti, però, questo è diventato semplicemente catastrofico “, ha spiegato, prendendosela con i clichè di propaganda dei giornali di regime come fossimo “ nello spirito dei giornali sovietici degli anni Trenta “. Bondarev è il primo diplomatico straniero di alto livello che prova, in qualche modo, a “salvare” la guerra e la faccia di Mosca concludendo che, nonostante i suoi 20 anni al servizio della Russia, “ semplicemente non può più condividere questa ignominia sanguinosa, astuta e assolutamente inutile “.

