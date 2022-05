Report, perquisizioni della Dia in redazione e a casa del giornalista Mondani per il servizio su Capaci.

Perquisizioni a Report all’indomani della messa in onda della puntata sul trentennale della strage di Capaci– in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e collega Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani . Il personale della Direzione distrettuale antimafia (Dia), su mandato della procura di Caltanissetta, sta eseguendo una perquisizione nella redazione e nell’abitazione dell’inviato . La notizia è stata resa nota su Facebook dal conduttore Sigfrido Ranucci: «Il motivo – scrive il giornalista di Raitre – sarebbe quello di sequestrare atti riguardanti l’inchiesta di ieri sera sulla strage di Capaci nella quale si evidenziava la presenza di Stefano delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo dell’attentato di Capaci. Gli investigatori cercano atti e testimonianze anche su telefonini e pc»

«Non lo vedo come un atto ostile nei confronti di Report o della libertà di stampa, ma c’è un problema di tutela delle fonti per il materiale contenuto nei cellulari e nei dispositivi del collega Mondani e della redazione» afferma Ranucci. «Il decreto di perquisizione riporta la data del 20 maggio, cioè tre giorni prima della messa in onda del servizio» aggiunge il giornalista che annuncia la «massima collaborazione» con la procura e si dice «contento di aver dato un contributo alla magistratura per esplorare parti oscure».

«Verificare la genuinità delle fonti»

Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca in una nota conferma la «perquisizione a carico di un giornalista di Report, che non è indagato» per «verificare la genuinità delle fonti». De Luca aggiunge che la perquisizione «non riguarda in alcun modo l’attività di informazione svolta da tale giornalista, benché la stessa sia presumibilmente susseguente a una macroscopica fuga di notizie, riguardante gli atti posti in essere da altro ufficio giudiziario».

«Affermazioni destituite di fondamento»

E sulla presunta presenza del leader di Avanguardia nazionale a Capaci, De Luca spiega che «sia nel corso delle conversazioni intercettate, che nel corso degli interrogatori da lui resi, al pubblico ministero e ai carabinieri», il collaboratore di giustizia Alberto Lo Cicero, citato nella puntata di Report, «non fa alcuna menzione di Stefano Delle Chiaie». Sempre in riferimento alla puntata di Report, il procuratore De Luca afferma anche che «sono del tutto destituite di fondamento le affermazioni circa la sussistenza di specifiche e tempestive dichiarazioni rese da Alberto Lo Cicero», prima come confidente e poi come collaboratore di giustizia, che avrebbero permesso di «evitare la strage di Capaci ed anticipare di alcuni mesi la cattura di ».

Indagini «ancorate a elementi solidi»

«Questa Procura – aggiunge De Luca – ha già espresso il proprio convincimento circa la sussistenza di mandanti e concorrenti esterni nella strage di via D’Amelio, chiedendo nel processo per il cosiddetto depistaggio la condanna degli imputati con la contestata aggravante di mafia, riguardante la finalità di coprire le alleanze di alto livello di cosa nostra in quel periodo». Tuttavia – sottolinea De Luca, le indagini «devono essere ancorate ad elementi di fatto solidi e riscontrati». Proprio per questo la procura di Caltanissetta, «che si era imposta la rigorosa consegna del silenzio » si è vista «è costretta a smentire notizie che possano causare disorientamento e nella pubblica opinione e profonda ulteriore amarezza nei congiunti delle vittime delle stragi».

Giulietti: «Perquisire chi resta nell’oscurità»

Sul caso delle perquisizioni a Report interviene anche il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Beppe Giulietti: ««Sarà il caso di lasciare in pace la redazione, Paolo Mondani e di perquisire, invece, quelli che, da trenta anni, sono riusciti a restare in una ben protetta `oscurità´». Giulietti annuncia anche che andrà nella redazione di Report e chiede «alla Rai di mettere a disposizione i suoi legali a tutela di giornalisti». «Ci chiediamo se questa iniziativa della magistratura sia compatibile con la tutela del segreto professionale – scrive l’Associazione stampa romana in una nota- La tutela delle fonti, l’inviolabilità dei luoghi dove si svolge il lavoro di una intera redazione e degli strumenti di lavoro sono beni preziosi costituzionalmente garantiti».«L’intervento della Procura di Caltanissetta è la conferma che la trasmissione ha fatto emergere nuovi elementi di grande rilievo giornalistico e forse addirittura investigativo» afferma segretario Iv della Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. E il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, aggiunge: «C’è una feroce sottovalutazione dell’opinione pubblica e ci si sottrae alla capacità di giudizio dell’opinione pubblica facendo intervenire lo Stato».

Report, perquisizioni della Dia in redazione e a casa del giornalista Mondani per il servizio su Capaci ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo