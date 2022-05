Era veramente un grande numero uno

Il 25 maggio 1922 nasceva Enrico Berlinguer.

Un maestro, un punto di riferimento umano e politico per intere generazioni. La sua scomparsa una ferita e una perdita non rimarginate.

Parlava di lavoro, Berlinguer, parlava di dignità delle persone, di diritti inequivocabili delle nuove generazioni, il diritto a sapere che il futuro è possibile. Non parole vuote, non slogan, quanto di più lontano dalla retorica ma azione concreta, testarda, puntigliosa e determinata, giorno dopo giorno. La lezione della politica. Per noi quelle parole sono ancora qui. È ancora qui, intatto, quell’impegno.

Già.. nemmeno lui avrebbe sopportato il populismo, I sussidi dati per racimolare voti, non erano di certo i suoi ideali.. Grande Enrico. Il rigore morale; il senso dello Stato e delle istituzioni; il “noi” e mai l’io; l’esempio sempre, anche nelle piccole cose; la politica in piazza, in strada, tra le persone; l’instancabile impegno per un Paese e per un mondo più giusto. Questo era Enrico Berlinguer.

Berlinguer fu un uomo onesto in tempi in cui questa virtù iniziò a scarseggiare e fu anche un uomo delle istituzioni che spese la sua vita per consolidare la fragile democrazia italiana. Tutto questo va ricordato.

Ma Berlinguer fu anche il capo di una grande forza che si diceva rivoluzionaria e che nella prassi dell’iniziativa istituzionale, del governo locale, del sindacato, della cooperazione, praticò un riformismo che seppe cambiare profondamente le condizioni di vita di milioni di donne e di uomini, di lavoratrici e lavoratori.

La scelta occidentale e la proposta del compromesso storico non furono la rinuncia a una prospettiva di cambiamento radicale della società e dell’economia. Nel pensiero di Berlinguer quelle scelte erano la condizione per consentire al movimento operaio e alla sinistra in Italia e in Europa di svolgere un ruolo di governo non fine a se stesso, ma come condizione per un ripensamento del modello di sviluppo. E quel ripensamento, la prospettiva di una via italiana al socialismo, si arricchì nel corso della sua segreteria di elementi nuovi, stimolati dalla nascita del movimento delle donne, dai primi fermenti ambientalisti, dalla domanda di una cittadinanza piena e consapevole reclamata dal protagonismo delle nuove generazioni.

Fare di Berlinguer un’immagine votiva, descrivere semplicemente la dirittura morale, il sacrificio personale, l’adesione indiscutibile ai valori costituzionali è un modo di cancellare le domande scomode del progetto di Berlinguer. Perché quelle questioni non risolte – dal fallimento del suo disegno in seguito alla fine della solidarietà nazionale e poi con l’avanzamento dell’esperienza del PCI – rimangono a scomodarci ancora oggi.

L’esigenza di una società più giusta, non soggiogata alla legge del profitto, il bisogno di un modello di sviluppo in grado di non compromettere il futuro del pianeta, la necessità di dare alla democrazia italiana basi più solide e larghe, l’aspirazione a una convivenza tra popoli non basata sul terrore e le armi stanno ancora là, di fronte a noi.

Talvolta in modo tragicamente attuale. E sono parte della sua eredità che non va rimossa, pena tradire la sua alta e complessa ispirazione politica e non comprendere le ragioni del sentimento profondo che ha legato milioni di italiani, soprattutto nei ceti popolari, alla sua figura.

Era veramente un grande numero uno ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo