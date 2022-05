Le leggi sulle armi in Texas sono tra le più permissive di tutti gli Stati Uniti

Sono sicuro che dopo questa ennesima tragedia evitabile, il governatore repubblicano rinsavirà e correrà subito ai ripari. Credo si possa essere ottimisti e aspettarsi l’implementazione del Puppy Pistol program in Texas nel giro di un anno al massimo.

Proposta, visto che la maggior parte dei giudici della corte suprema statunitense nominati dai repubblicani sono cosiddetti “originalisti”, cioè interpretano la costituzione in maniera letterale. Visto che il secondo emendamento è di fine ‘700, va da sé che la lettura originalista consente solo di tenere un arma dell’epoca. Quindi solo moschetti e pistole con l’acciarino dovrebbero essere protette dalla costituzione.

Soprattutto dopo alcune nuove regole introdotte lo scorso anno dal governatore repubblicano Greg Abbott

Le leggi sulle armi in Texas, dove martedì 24 maggio sono stati uccisi 19 bambini e due adulti da un diciottenne in una scuola elementare, sono tra le più permissive di tutti gli Stati Uniti. Si stima che oltre un milione di texani possieda almeno un’arma, ma le stime potrebbero essere in difetto perché non sono necessari particolari permessi per acquistare, vendere e portare con sé numerosi tipi di pistole e fucili.

Dallo scorso anno in Texas è in vigore una legge, firmata dal governatore repubblicano Greg Abbott, che ha messo fine alla necessità di avere un porto d’armi, consentendo praticamente a chiunque abbia più di 21 anni di avere sempre con sé un’arma. Quando la legge era entrata in vigore, Abbott l’aveva definita come «la più forte legislazione sul Secondo emendamento nella storia del Texas». L’emendamento presente nella Costituzione degli Stati Uniti garantisce il diritto di possedere armi.

Secondo le autorità locali, l’autore della sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde aveva con sé una pistola e un fucile semiautomatico AR-15, un tipo di arma già impiegato in numerose altre sparatorie negli Stati Uniti. L’assalitore è stato in seguito ucciso dalla polizia intervenuta per fermare la strage.

La legge approvata lo scorso anno in Texas ha inoltre eliminato l’obbligo di tenere le armi con cinture in vita o a spalla, anche se devono comunque essere mantenute in una fondina quando vengono portate in giro. Le leggi precedenti comunque consentivano già il trasporto delle armi senza eccessive limitazioni, con la possibilità di avere con sé fucili senza porto d’armi e di portare alcuni tipi di armi nei campus scolastici.

Le nuove regole introdotte nel 2021 non erano comunque accolte con particolare entusiasmo dalla popolazione, almeno secondo alcuni sondaggi condotti all’epoca. Circa il 60 per cento degli intervistati aveva detto di non essere favorevole alla possibilità per i maggiori di 21 anni di portare con sé un’arma senza permesso.

Negli ultimi anni in Texas ci sono state numerose sparatorie. Nel 2019 a Odessa furono uccise 7 persone e nello stesso anno altre 23 persone morirono in una sparatoria a El Paso. Nel 2017 a Sutherland Springs un uomo entrò in una chiesa, uccise 26 persone e ne ferì altre 22 prima di uccidersi.