Le mani su Blanco

Ieri molti italiani compulsavano freneticamente le loro protesi digitali per commentare un video in cui la mano di una ragazza indugiava sopra la patta del cantante Blanco durante uno spettacolo in piazza Duomo.

Si era trattato o no di molestia? Una star che si offre all’abbraccio dei fan, nel rito sempre un po’ orgiastico e sacrificale del concerto, deve mettere in conto un incontro ravvicinato di qualsiasi tipo? Oppure anche chi si esibisce in pubblico conserva il diritto a non farsi spupazzare come un peluche?

Confesso che il dilemma non mi aveva ispirato riflessioni appassionate come quelle che fioccavano sui social. Poi un amico mi ha fatto notare il famoso elefante in mezzo alla stanza: la notizia non era che si stesse discutendo sulla natura di un gesto invasivo, ma che quel gesto avesse per bersaglio un maschio. Qualcuno ha detto: «Se la molestata fosse stata una donna, se ne parlerebbe di più», ma il fatto stesso che lo dicesse era la prova che se ne stava finalmente parlando.

È esistito un tempo in cui la molestia veniva tollerata e, in certi ambienti, guardata addirittura con simpatia. Negli ultimi anni c’è stato uno scatto di sensibilità e le intrusioni non richieste di gran lunga più frequenti — quelle sul corpo delle donne — hanno ricevuto l’attenzione e la sanzione che meritano. Ora siamo a un passaggio ulteriore, che ci si augura definitivo: «Alla fin della licenza, io tocco» vale solo per Cyrano a duello. Tutti gli altri la licenza se la devono far dare dagli interessati. Femmine o maschi che siano.