Roma, Parigi, Berlino. L’indispensabile valzer in tre tempi per far avanzare l’Europa

È una necessità strategica la costruzione di una solida e forte base tripartita tra Italia, Francia e Germania. Questo momento di convergenza storica deve concretizzarsi nelle priorità ecologiche, negli investimenti nella tecnologia digitale, nell’attuazione del Patto di stabilità e riduzione del debito

Il 26 novembre 2021, Emmanuel Macron e Mario Draghi hanno firmato il Trattato del Quirinale, un accordo di cooperazione bilaterale, che consiste nella controparte del Trattato franco-tedesco dell’Eliseo del 1963, ringiovanito nel 2019 dal trattato di Aquisgrana.

Lanciato su iniziativa del presidente francese, questo accordo era atteso dall’Italia, turbata dalla preferenza mostrata da Parigi per Berlino, nonostante i due Paesi transalpini siano molto più vicini culturalmente ed economicamente di quanto lo fossero all’inizio Germania e Francia. Gli 11 capitoli del Trattato rafforzano la cooperazione tra i due Paesi in materia di consolidamento dell’Unione europea, di affari internazionali, di difesa, d’immigrazione, di giustizia, di sviluppo economico, di transizione ecologica, di spazio, d’istruzione e formazione, di cultura, di gioventù (con un ufficio simile all’OFAJ, Ufficio franco-tedesco della gioventù), di cooperazione transfrontaliera e di amministrazione pubblica. In tutti questi ambiti, i due Paesi si consulteranno a livello parlamentare, come avviene nel Parlamento europeo dove l’abitudine al dialogo tra francesi e tedeschi permette di sormontare molte divergenze.

In un momento in cui l’Europa della Difesa sta diventando un’evidenza, con l’Ucraina e i Balcani occidentali che sollecitano la loro integrazione nell’Unione europea, è una necessità strategica la costruzione di una solida e forte base tripartita tra i nostri tre Paesi, che rappresentano le economie più importanti nell’Unione.

Questo momento di convergenza storica deve concretizzarsi nelle priorità ecologiche, negli investimenti nella tecnologia digitale e, più in generale, nell’attuazione del Patto di stabilità e riduzione del debito. Deve inoltre fornire l’opportunità di una posizione comune sull’abbandono della regola dell’unanimità, dove ancora sussiste, come sulla politica esterna dell’Unione europea e su questioni istituzionali come la creazione di liste transnazionali nelle elezioni europee per rafforzare la democrazia e il sentimento di appartenenza all’Europa.

Questa cooperazione tripartita deve anche portare a rafforzare la nostra solidarietà e la nostra cooperazione a medio e lungo termine nelle industrie della difesa, sul modello dello SCAF (Sistema di Combattimento Aereo del Futuro), così come a condividere più equamente, in modo obbligatorio e non facoltativo, i costi e le responsabilità nello spiegamento di forze al di fuori dell’UE.

L’unificazione progressiva della nostra azione diplomatica, anche accettando la regola della maggioranza (a volte dolorosa), dovrebbe portare all’unificazione dei nostri dispositivi diplomatici. Le sinergie in questo comparto, permetterebbero di sopperire alla mancanza di risorse che conosciamo, con una diplomazia francese, parente povero degli arbitrati di bilancio, forte delle sue 160 ambasciate, ben più numerose di quelle della Germania (145) e del Regno Unito (148). Essa dovrebbe inoltre portare a un’integrazione della protezione consolare per rafforzarne l’efficacia e ridurne i costi, creando, con una dimensione simbolica molto forte, luoghi unici dove nonostante la diversità delle leggi, si compirebbero i principali atti di stato civile all’estero e sarebbe garantita la protezione dei nostri cittadini residenti o in transito.

Un coordinamento rafforzato delle nostre posizioni al Consiglio di Sicurezza dell’ONU ci metterebbe in condizione di “parlare con una sola voce” su tutte le questioni riguardanti l’ordine e la sicurezza mondiale.

Germania, Italia e Francia potranno essere il trio trainante dell’integrazione europea, per esempio per l’armonizzazione della base dell’imposta sulle società, che costituisce il primo passo verso l’armonizzazione fiscale che le nostre imprese desiderano o per la revisione del funzionamento di un diritto d’asilo che aggira la regola di Dublino oppure ancora per la riduzione delle sostanze chimiche nocive e una migliore integrazione delle politiche energetiche.

