Giuseppe Conte difende il reddito di cittadinanza e attacca Matteo Renzi che vorrebbe abolirlo. Il leader di Italia Viva replica con una foto dello Sceriffo di Nottingham.

In un lungo post sulla sua pagina Facebook Giuseppe Conte difende la misura iconica del Movimento 5 Stele, il reddito di cittadinanza, mettendo nel mirino i due principali detrattori del provvedimento: Giorgia Meloni e Matteo Renzi. “Al peggio non c’è mai limite – scrive l’ex premier – perché non solo non si interessano delle persone in difficoltà, ora le umiliano anche. Santanchè, compagna di partito di Giorgia Meloni, va in tv a puntare il dito contro un ex imprenditore in situazione di difficoltà, che percepisce il reddito di cittadinanza. Lo umilia pubblicamente accusandolo di non essere un esempio dignitoso per i suoi figli e intimandolo di andare a lavorare perché è ‘robusto’ e ‘paffuto’. Nessuna attenzione verso la sofferenza, nessun senso di umanità. Un piano ben preciso, quello degli esponenti di Fratelli d’Italia: togliere a chi non ha per dare a chi già ha e tanto. Sono dei Robin Hood al contrario”.

Conte dà a Renzi del Robin Hood al contrario, la replica: “E tu sei lo sceriffo”

Proprio su questa ultima affermazione è arrivata la replica del leader di Italia Viva, che su Instagram ha postato la fotografia dello Sceriffo di Nottingham: “Conte mi attacca sul reddito di cittadinanza e dice che sono Robin Hood al contrario. Vedendo ciò che ha combinato su mascherine, superbonus e reddito forse io non sono Robin ma Conte è sicuramente lo Sceriffo di Nottingham. Per combattere la povertà non servono i sussidi, l’assistenzialismo e le truffe, ma lavoro retribuito, educazione di qualità e un terzo settore che funzioni. Noi siamo il partito del lavoro, non il partito dei sussidi”.

Renzi e Meloni hanno studiato due strategie diverse per superare la misura anti-povertà: Fratelli d’Italia vorrebbe arrivarci con una proposta di legge, mentre Italia Viva punta a un referendum. “Renzi ha appena annunciato – spiega conte nel suo post – di voler raccogliere le firme per togliere a centinaia di migliaia di famiglie, di giovani precari, anziani e disabili un reddito che gli permette di arrivare a fine mese. Il programma è già pronto: un giorno sarà ai banchetti per togliere aiuti alle fasce di popolazione in difficoltà economica e un altro in Arabia Saudita per continuare le sue conferenze lautamente retribuite che magnificano il rinascimento democratico, giusto per arrotondare lo stipendio da senatore”.

PS: Era ora…vanno introdotte altre forme di sostegno al reddito e alla povertà, è stato uno spreco di soldi pubblici.. pura assistenza. Ok! Non va abolito, va controllato e finalizzato al lavoro. Ma. Dal #15giugno partiamo per la raccolta di firme per l’abolizione del reddito di cittadinanza. Strumento sbagliato, va riscritto tutto.

Basta gli Invalidi euro 230 netti. pensionati euro 480 netti. stipendi medi operai statali euro1200 netti vigili militari ecc. euro 1300 netti tutti questi pagano più del 30 per cento di tasse … che vanno pure a quelli che prendono il reddito di cittadinanza che evadono con il lavoro in nero …fino a quando può reggere questa cosa … come già sta succedendo nessuno vuole lavorare più…..le aziende ristoranti ecc… non trovano più personale… chiuderanno…e per lo stato introiti sempre in meno per lo stato …e per il conte del grillo vuole che finirà a tarallucci e vino..



Siamo al paradosso che spendiamo un sacco di soldi e ci siano poveri senza aiuto, disoccupati senza proposte di lavoro, aziende senza lavoratori, e molto più lavoro nero, e evasione fiscale. OK! Ci vogliono più soldi per la lotta alla povertà (QUELLA VERA), risorse direttamente alle aziende che assumono con retribuzioni corrette, più soldi in busta paga a chi lavora, e zero assistenza sociale (RDC) a chi schiaccia il divano che vuol dire! #abolizioneredditodicittadinanza quello attuale. E auguriamoci un RDC completamente rivoltato e lavato, perché l’attuale puzzava solo di assistenzialistico partitico, cioè raccattare voti per stare incollati alla poltrona, per l’aiuto alla povertà e o dare lavoro non e servito un cazzo, soldi (non tutti ma una percentuale molto ma molto elevata) buttati nel cesso per mantenere scansa fatiche e mafiosi che votano M5S.