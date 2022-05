REFERENDUM 12 GIUGNO 2022.

Questa sì che è una battaglia che merita di essere fatta per dare un forte segnale di rinnovamento a tutto il mondo della giustizia. #referendumgiustizia #iodicosì

Referendum giustizia: se ascolti un processo, voti.

È alla portata di tutti e chiunque può farsi un’idea di come si traduca la ostica giustizia, con i suoi tecnicismi per indiziati, in vita reale delle persone, potenzialmente anche della propria.

La giustizia è un tema ostico – si dice per liquidare l’iniziativa referendaria del prossimo 12 giugno. I quesiti proposti da Partito Radicale e da (opportunisticamente) Lega, affrontano aspetti tecnici che l’uomo comune, privo di strumenti conoscitivi adeguati, non sarebbe in grado di valutare. Csm, separazione delle funzioni dei magistrati… Serve per questo il Parlamento – dicono i partiti che siedono in Parlamento ma che ai problemi affrontati dai referendum non hanno sin qui inteso dare risposta.

Eppure le questioni della giustizia assumono una connotazione molto concreta e tutt’altro che ostica quando si assiste a un processo. Nelle aule dei tribunali, la giustizia si manifesta per quello che è nel mondo reale – con i suoi protagonisti, i suoi tempi, le sue regole e discrezionalità. Tutto l’ostico del tema giustizia si traduce d’emblée in persone, argomenti, circostanze reali.

I processi sono pubblici, salvo eccezioni. Grazie ai microfoni di Radio Radicale, che svolge da decenni questo impareggiabile servizio pubblico, abbiamo la possibilità di seguire in podcast buona parte dei processi che hanno destato maggiore interesse pubblico nel nostro Paese. L’archivio della radio è nutrito come la piattaforma Netflix. Si trova il processo a Marco Cappato per l’aiuto al suicidio di Dj Fabo o quello, tutt’ora in corso, a Salvini martire. Si possono seguire le udienze del processo Consip che vede in giudizio il padre dell’ex presidente del Consiglio Renzi, la sterminata serie dei processi Cucchi, i due gradi di giudizio ai ragazzi americani responsabili della morte del brigadiere Cerciello Rega, o gli interminabili processi per le stragi del secolo scorso. Centinaia di storie processuali per tutti i gusti.

Ciascun processo è scandito in udienze, che seguono un ritmo narrativo come gli episodi di una serie tv. Si comincia a conoscere i personaggi e inquadrare il contesto, si prende familiarità con le procedure, le norme, i cavilli, la burocrazia. Si ascoltano i teste, gli imputati, gli avvocati, le parti civili, gli operanti di polizia e gli ufficiali, i tecnici informatici e i periti, il Pm e il giudice. Si vedono le persone dietro le funzioni, i ruoli e le immagini pubbliche. Talvolta ci si sorprende di quanto un mostro non sia così mostro e un santo non poi così santo. Si comprende con quale facilità si possa finire coinvolti in un incubo giudiziario, magari a causa di un’intercettazione di una terza persona che fa un’allusione o pronuncia un nome che viene trascritto male. Ci si appassiona al processo, come per le vicende di un reality show.

Nel processo vero i personaggi, le circostanze, i fatti sono spesso molto diversi dalle rielaborazione dei talk show. Dei magistrati, per esempio, si ha un’idea castale, elitaria. Nelle aule vere però pm e giudici si manifestano in una maggioritaria medietà, non di rado espressa da un’imbarazzante povertà di linguaggio (saranno i vincitori di concorso del periodo del mito Di Pietro) e una capacità logica che talvolta appare compromessa da pregiudizio e superficialità. Ascoltare un processo è interessante e talvolta persino avvincente. È alla portata di tutti e chiunque può farsi un’idea di come si traduca la ostica giustizia, con i suoi tecnicismi per indiziati, in vita reale delle persone, potenzialmente anche della propria.

La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano. La via democratica e costituzionale perché il popolo si esprima è il referendum. Anche i più refrattari possono trovare costruttivo togliersi la curiosità di seguire uno dei tanti processi dibattuti nel nostro paese, uno a caso. Probabilmente il 12 giugno decideranno di essere anche loro in grado di esprimersi e andranno a votare.

