Ciriaco De Mita è morto, ex premier e segretario della Dc, fu un simbolo che portò la corruzione ai massimi livelli della Prima Repubblica.

Intellettuale, venne definito da, Gianni Agnelli lo definì sì intellettuale, ma della Magna Grecia, in senso deteriore, a rimarcare un certo modo fumoso e bizantineggiante di trattare questioni che avrebbero richiesto invece chiarezza e praticità. Non rimpiango quella classe politica, pur non apprezzando quella attuale. Aveva vecchi difetti familistici e clientelari, faceva discorsi fumosi, faceva debito pubblico, faceva consociativismo, e produceva governi deboli, più attenti alle formule, ai pesi e contrappesi negli incarichi per sistemare tutte le correnti, ad accontentare le mire clientelari dei partecipanti, che a governare

Amen, condoglianze alla famiglia, parenti ed amici. Sulla sua politica stendiamo un telone pietoso! Pace all’anima sua. Rovina dell’Irpinia, clientelismo e uomini messi nei posti chiave del potere di una ignoranza ottusa, adesso ci ha lasciato per eredità suo nipote. Dove sono i meriti di quest’uomo? Francamente non li vedo.

Ancora una volta l’Italia della memoria corta; nessuno ricorda gli scandali del post terremoto dell’Irpinia?

Decine di migliaia di miliardi delle vecchie lire sparite mentre la gente viveva nei container per decenni? Studi di professionisti improvvisamente diventati ricchi, aziende aperte dal nulla nel nulla e perfino una nuova banca. Banca per gestire la montagna di denaro che guarda caso come soci principali aveva familiari dello “statista” appena defunto. La sua scalata al potere iniziò dal post terremoto assicurandosi un bacino di voti dalla provincia foraggiata dal denaro della ricostruzione. Un politico corrotto della peggior prima repubblica che ricordo mise anche a tacere giornalisti locali che indagavano sugli scandali della ricostruzione in Irpinia.

Dopo lo schiaffo di un Craxi in commissione per riabilitare il padre ci mancavano solo gli elogi unanimi al politico con forse il record di denaro pubblico rubato. Ha rappresentato il male minore di un partito logorato da correnti e potere. Il suo crepuscolo da segretario DC spianò la strada al CAF e portò la corruzione ai massimi livelli. Ma anche lui è stato all’apice del fenomeno clientelare che impantanò la prima Repubblica. Rispetto per l’uomo ma non facciamone un mito. Non ne usciremo mai. Ma come Renzi disse a De Mita………A un certo punto anche i dinosauri si sono estinti.(Detto tra le righe). Ciò dà merito a Renzi che le cose non le manda a dire, ma le dice in modo diretto e penso che il suo pensiero anche allora è stato fulminante.

Se ancora nel 2022 si sta ancora li a considerare e elogiare De Mita, un vecchio democristiano che ha enormi responsabilità nel debito pubblico della prima repubblica, e che ancora oggi piglia vitalizio da parlamentare e stipendio da sindaco… significa che si amano i gattopardi, la conservazione, la casta allo stato puro…. Io invece non elogio questi personaggi politici, anche per mandare nel dimenticatoio questa politica. Comunque pace al anima sua.

ORA SPLITAMENTE SI DICE PER CORTESIA MA NON PER CONVINZIONE! Un pensiero commosso a Ciriaco De Mita, mancato nelle scorse ore. Un uomo per cui la politica è stata fino all’ultimo passione ed impegno, che ha servito il Paese con grandi responsabilità, fiero sostenitore del pensiero popolare come argine alle derive demagogiche.

Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore. QUESTO E VERO E DI CUORE.

Ciriaco De Mita è morto, ex premier e segretario della Dc, fu un simbolo che portò la corruzione ai massimi livelli della Prima Repubblica. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo