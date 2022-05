Matteo Renzi: scalzare Letta nel 2014 “per me fu un errore, per il paese la salvezza”

“Nel passaggio del 2014 io sono venuto meno a un impegno che avevo, che era quello di non fare un passaggio di palazzo. L’ho fatto perché il Paese era in una situazione drammatica e mi è stato chiesto, e io mi sono prestato, con convinzione, da parte di tutte le persone che rappresentavano le varie anime del partito. È stato un errore? Per me sì. Per l’Italia è stata una salvezza, perché quel governo ha salvato il Paese nel 2014. Sono i risultati che lo dicono”. Per il leader di Italia Viva Matteo Renzi l’occasione di ripercorrere i fatti di otto anni fa, passati alla storia per il tweet in cui scrisse all’allora presidente del Consiglio Enrico Letta di “stare sereno”, è un’intervista rilasciata a una trasmissione di Discovery, che andrà in onda questa sera.

Rispetto alle più recenti polemiche sulle sue attività in paesi stranieri, ha affermato: “Si possono fare conferenze, consulenze all’estero, in Arabia Saudita come negli Emirati, come in Cina o come in America? Sì. Si debbono fare delle distinzioni tra quelli democratici e no? Per me no”. Renzi ha inoltre rivendicato l’espressione “Rinascimento arabo”, mai perdonatagli dai social: “La ridirei anche oggi. Il Rinascimento è stato un periodo di grandi guerre. Le famiglie si picchiavano tra di loro. Questa idea che il Rinascimento non avesse una dimensione cruenta è fatta da chi confonde il Rinascimento con la Rinascente”.

In un’altra intervista, trasmessa invece da La7, ha definito la riforma Cartabia sulla giustizia “inutile ma non dannosa” e parlato dei referendum del 12 giugno: “Il problema è che quelli che potevano attirare più affluenza, sulla cannabis, sull’eutanasia, non sono stati dichiarati ammissibili”. Ha poi spiegato la sua decisione di raccogliere le firme per un quesito contro il reddito di cittadinanza: “Di Maio, Conte e Salvini hanno fatto passare il messaggio che avrebbero abolito la povertà, quando li ho visti affacciati al terrazzo, se fossi stato ancora a Palazzo Chigi avrei chiuso il terrazzo e avrei chiamato un Tso immediato. Il reddito della cittadinanza è una vergogna, raccogliamo le firme ma poi si voterà nel 2024, serve una battaglia culturale. Possibile il ministro leghista del turismo chieda un decreto flussi per avere 350 mila nuovi immigrati perché non ha lavoratori nel turismo e intanto paghi un milione di persone per stare a casa senza fare niente?”.

Il logo di Radio Leopolda, una erre rovesciata, “è il simbolo di tutto ciò che vogliamo rovesciare, reddito di cittadinanza incluso”, ha scritto inoltre nella sua newsletter periodica, “bisogna dirlo con forza: il reddito di cittadinanza non combatte la povertà. Il reddito di cittadinanza condanna una generazione a rimanere povera per sempre. A meno di non voler dire che con 500 euro al mese si può campare bene. Per combattere la povertà serve il lavoro, non il sussidio. Su questo sono pronto a fare dibattiti in tutta Italia: noi siamo il vero partito del lavoro, altro che redditi di cittadinanza e quota 100. Lavoro vero, lavoro di qualità, lavoro pagato bene. Ma lavoro, non sussidi”.

Sulla situazione in Ucraina, ha commentato: “ll presidente Draghi ha fatto bene a cercare l’accordo di Putin e Zelensky sul grano. Vediamo se riusciremo a sbloccare almeno le navi pronte alla partenza. La crisi alimentare in arrivo è devastante, ogni sforzo diplomatico per ridurne gli effetti è saggio e lungimirante. Bravo Draghi”