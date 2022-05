Rdc, Renzi: “Non è la misura contro la povertà, è diseducativo

“Il reddito di cittadinanza è un fallimento” ORA: Tutti contro il reddito di cittadinanza, mai come in questo momento. C’è chi dice che sia il clima da campagna elettorale, ma certo è che alcune forze politiche – Italia Viva e Fratelli d’Italia su tutte, per dirne due – non hanno mai nascosto la contrarietà al sostegno al reddito. Da qualche tempo anche Matteo Salvini e la Lega si sono scagliati sempre più prepotentemente contro la misura, con toni diversi però, visto che l’hanno approvata insieme al Movimento 5 Stelle quando erano al governo. Il leader del Carroccio è tornato oggi sull’argomento: “Va profondamente rivisto, perché dopo anni si è rivelato un incentivo al lavoro nero e un disincentivo all’occupazione”.

“Il reddito di cittadinanza non è la misura contro la povertà, quello era il Rei” introdotto dal governo Gentiloni. “Hanno dato il messaggio che non importa lavorare, tanto c’è il reddito di cittadinanza. E questo è diseducativo”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a ‘Stasera Italia’ su Retequattro. Nelle prossime settimane, illustreremo l’iniziativa sul reddito di cittadinanza. A quelli che ci contestano ricordo che per uscire dalla povertà non servono sussidi di qualche centinaio di euro, ma serve il lavoro, il lavoro pagato per quello che è giusto. La Repubblica democratica è fondata sul lavoro, non sul reddito di cittadinanza.

