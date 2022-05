SI SCRIVE QUOTA 100! SI LEGGE FURTO LEGALIZZATO. SI CARO SALVINI FURTO LEGA.LIZZATO

“Quota100 è costata solo 11 miliardi”. Sarebbe già uno sproposito, ma è pure falso: costerà addirittura quasi 20 miliardi, fino al 2026, perché chi ha scelto Quota100 pesa sui conti pubblici più dei tre anni di sperimentazione, fino a quando cioè non aggancia i requisiti ordinari della legge Fornero (67 anni per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi di contribuzione per l’anticipata, un anno in meno per le donne). La chiamano “giustizia sociale”, ma si tratta di uno spreco clamoroso di denaro pubblico, tutto sulle spalle di chi lavora, produce e paga le tasse. Con l’unico scopo di favorire alcuni privilegiati che non hanno più voglia di lavorare. La più classica delle marchette politiche, insomma, il solito furto legalizzato. E non ci viene in mente alcuno statalista (di destra, di sinistra o sindacalista) che si sia strappato i capelli per fermare questo scempio.

SI SCRIVE QUOTA 100! SI LEGGE FURTO LEGALIZZATO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo