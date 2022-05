Salvini e il viaggio a Mosca: “Non è certo che andrò. Non è come fare un week end a Forte dei Marmi” Il leader della Lega: “La battuta di Letta? Di dubbio gusto: lì non vado a giovare a bocce”. Il Ministro della Difesa Guerini: “Non commento su viaggi improbabili”

Si, vai capitano, fallo! Come col sindaco polacco, vai, ti prego, raccogli l’ennesima tranvata nei denti e rientra. Facci sognare. Abbiamo bisogno di ridere. Vai! A scuola, a volte, c’è qualche classe con un bambino un po’ meno dotato. Bisogna aiutarlo.

Vai dove vuoi tanto non conti niente! In ogni caso mettiti la maglietta altrimenti non possono sapere chi sei. Non è sicuro? Che peccato, ci credevamo! Grande danno alle possibilità di pace… E alle nostre speranze che, andato a visitare i suoi creditori, non decidessero di tenerselo!

Encomiabile e stupefacente Salvini!!! È un record di annunci (strampalati??? come dice lui stesso). Prima sì, poi forse, poi non so, poi io non sono nessuno……. incredibile. Insiste sul non dover mandare armi agli ucraini per difendersi dall’aggressore russo, però nei fatti CONCRETI non indica SOLUZIONI CONCRETE per arrivare veramente alla PACE. Da gran tessitore qual è potrebbe telefonare a Papa Francesco, a Draghi, a Biden, a Macron, a Sholtz, a Erdogan e altri e portarli tutti da Putin. Bla bla bla. Fino a quando Salvini?..

Povero Salvini !!! La disperazione lo porta sempre più verso il baratro !!!! Nemmeno 24 ore dall’annuncio dell’imminente viaggio a Mosca per incontrare Putin, eccolo qui a cincischiare, il solito frullatore che non risponde alle domande. Draghi e Mattarella scavalcati da Salvini sul viaggio in Russia. Gelo a Palazzo Chigi: “Così complica le trattative. Solo propaganda elettorale “. E’ evidente che Salvini sarebbe proprio la persona più adatta a far scoppiare la terza guerra mondiale. Suggerisco caldamente che qualcuno lo porti in spiaggia a Milano Marittima, dal suo amico leghista cui è stata regalata la poltrona da europarlamentare a 20 mila euro al mese: un pò di mojito, balli con donnine, giri in moto d’acqua della PS, gran mangiate e bevute…..solo quello, almeno ci lascia in santa pace…..Ma. Il gaffeur nostrano Salvini si è già rimangiato quello che aveva detto il giorno prima. Non è più sicuro di andare a Mosca, perché non è certo Forte dei Marmi, ( dove si può trovare un ottimo moijto, come a Milano Marittima). Per non perdere ulteriormente la faccia (e i voti) gli “amici” gli avevano consigliato di tacere per un pò. Ma il nipote dell’Unto del Signore è un “affabulatore” seriale che ancora non ha capito la differenza tra spacconate da bar e discorsi politici

SI GENTE Salvini ci costa 20 mila euro al mese da anni, prima come europarlamentare assenteista, dopo come senatore presente sui social più che al senato. Confido in una pesante sentenza da Palermo….e comunque una bella sentenza dalle urne. SE IL POPOLO SI SARA RIMESSO IN SESTO DALLA SBORNIA POLITICA CON LEGA E AGGINGO I LASETTA DI GRULLANDIA. CHE SONO DELLA STESSA PASTA.

