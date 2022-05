Intervista a Renzi, Gomez travolto dalle critiche sui social.

Al giornalista è bastato condividere un tweet dell’account de il Fatto, in cui veniva annunciata la presenza di Renzi, per scatenare l’ira degli utenti più ostili nei confronti dell’ex premier. E certo la realtà delle cose ai falsari o ai boccaloni che credono ai falsari fa male.

Il leader di Italia Viva è un personaggio poco caro ai lettori del giornale diretto da Gomez, il FattoQuotidiano.it. Renzi, dal canto suo, non ha mai esitato nel contraccambiare la ‘simpatia’ che la testata nutre nei suoi confronti. Il risultato: sotto al tweet di Gomez la platea social si divide tra chi lancia insulti e chi, invece, annuncia che stasera non potrà fare altro che cambiare canale. “No caro Peter, questa volta non ti seguo”, commenta un utente. Il boom di commenti al tritolo hanno costretto il conduttore a pubblicare un contro-tweet per giustificare l’intervista al senatore fiorentino: “Sorrido x le critiche (per usare un eufemismo) alla mia intervista a Renzi di questa sera. Ogni opinione è libera: ma fare domande a un angelo, come a molti piacerebbe, non illumina i lati oscuri”, ha scritto Gomez. Del resto il claim del programma non lascia spazio ad interpretazioni: “Chi è senza peccato non sarà ospite di questo programma”.

Il ‘peccatore’, in questo caso, sarebbe Renzi, che in perfetta linea con lo slogan del programma si è lanciato in un parziale mea culpa riguardo una dei passaggi più controversi (e più criticati) della sua carriera politica. “Nel passaggio del 2014 io sono venuto meno a un impegno che avevo, che era quello di non fare un passaggio di palazzo”, ha detto Renzi durante la registrazione del programma che andrà in onda stasera. Il senatore si riferisce al ‘colpo di palazzo’ con cui soffiò la presidenza del Consiglio ad Enrico Letta, all’epoca premier espressione del partito di cui in quel momento Renzi era il segretario, il Pd. “L’ho fatto perché il Paese era in una situazione drammatica e mi è stato chiesto, e io mi sono prestato, con convinzione, da parte di tutte le persone che rappresentavano le varie anime del partito. È stato un errore? Per me sì”, ammette. Ma precisa: “Per l’Italia è stata una salvezza, perché quel governo ha salvato il Paese nel 2014. Sono i risultati che lo dicono”.

Durante l’intervista Renzi ha parlato anche della sua attività di conferenziere all’estero. In questo caso, però, la sua è stata tutto meno che un’ammissione di colpa. Si è difeso dalle accuse di conflitto d’interesse e ha rivendicato il suo attivismo nel mondo arabo. “Si possono fare conferenze, consulenze all’estero, in Arabia Saudita come negli Emirati, come in Cina o come in America? Sì. Si debbono fare delle distinzioni tra quelli democratici e no? Per me no”, si è difeso il senatore. Riguardo l’espressione “Rinascimento arabo”, usata dal leader di Italia Viva in presenza del principe saudita, per Renzi non esistono rimpianti: “La ridirei anche oggi. Il Rinascimento è stato un periodo di grandi guerre. Le famiglie si picchiavano tra di loro. Questa idea che il Rinascimento non avesse una dimensione cruenta è fatta da chi confonde il Rinascimento con la Rinascente”.

