Paita (IV): “Calenda, cerchiamo di capirci: Renzi non sostiene il candidato che sostiene…” “Calenda, cerchiamo di capirci: Renzi non sostiene il candidato che sostiene Cuffaro nel 2022. Tu invece sostieni lo stesso candidato sostenuto da Cuffaro la volta scorsa. Dunque il candidato in comune con Cuffaro è il tuo. Non è difficile”.

È appena passato da Milano Matteo Renzi e con quattro frasi lapidarie, ha sistemato tutti. Calenda intanto lo accusa con una frase infelice sul sostegno ai candidati di Palermo. Puntuale e sibillina la risposta di Raffaella Paita che non si fa certo attendere…

Bravissima Raffaella risposta esatta … Calenda persona senza coerenza e senza parola , come dice Renzi CALENDA FA PACE DA SOLO , LITIGA DA SOLO PERCIO LASCIAMOLO STARE… Ormai siamo stanchi di sti quattro politici che oggi dicono una cosa , domani un’ altra cosa …. Come fanno gl’ Italiani ad andare avanti poveri noi.. La Paita ha dato una risposta giusta, doppia brava!!!!

Io Raffaella Paita mi sono tolta la soddisfazione già tempo fa di dirglielo in faccia a Calenda ad un incontro per la sua campagna elettorale a Sindaco di Roma alla presenza di Luciano Nobili ,Valerio Casini e Francesca Leoncini , presi la parola e rimasero tutti esterrefatti. Gli dissi vede caro Calenda lei sarà anche un buon amministratore ma ha un brutto difetto .Quello di essere invidioso e parlare male di Matteo Renzi. Lui per tutta risposta mi disse “sono cose che si dicono ma in realtà non è così “.Invece ci avevo azzeccato in pieno e mi sono pentito amaramente di averlo votato mentre sono soddisfatto di aver dato un grosso contributo alla elezione dei due Renziani Valerio Casini e Francesca Leoncini eletti con 3500 preferenze ciascuno.

Povero Calenda, supponente, invidioso, ingrato perché se non fosse stato per Renzi non esisterebbe davvero, roso dal livore perché sa perfettamente che non vale nemmeno l’unghia del mignolo del GRANDE RENZI, non fa altro che criticare persino in maniera ridicola, perché fa fatica a mettere due neuroni in sinapsi. Cari Calenda .È CHIARO, che devi fare pace con te STESSO, prima di starnazzare a VANVERA…contro improbabili mulini a vento scaturiti da una malaugurata indigestione. Basterebbe che tenesse presente che lo ha inventato Renzi, che lui esiste per Matteo ma che non sarà mai lui …Anche col libro, arriva secondo!! Caro Calenda sembri un buono, ma non sei neanche un buonista, tanta invidia, hai grossi problemi esistenziali, ti consiglio un buon psicoterapeuta ce ne sono tanti. Superare questi scogli è importante per sé stessi, com’è bello poter dire io vivo bene, perché sono sempre positivo con gli altri e riesco a guardarli con rispetto, forse la vita non ti ha fatto imparare nulla peccato. Calenda mi susciti molta pena. Non riesci a frenare l’arroganza del suo sempre screditare Renzi

