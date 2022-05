Se Putin non sente ragioni è proprio perché in Europa è soprattutto in Italia si sono quelli con una “Ambiguità” senza confini . (Salvini è Conte).

PUTIN NON VUOLE LA PACE

Dopo l’impegno del governo italiano per arrivare ad un cessate il fuoco e avviare una trattativa di pace, le voci dal Cremlino fanno emergere la contrarietà di Putin all’apertura di qualunque percorso di pace.

Lo stesso Draghi ha riferito del muro opposto dal dittatore russo alla sua richiesta di cessate il fuoco rispondendogli più volte, in una lunga telefonata “non è il momento di parlare di questo”.

Non per questo cessa l’iniziativa italiana per l’apertura di una trattativa di pace che, tuttavia, trova un no deciso da parte russa.

Su questo i “nostri” pacifisti tacciono, non esprimono alcuna posizione, né di appoggio ai tentativi italiani, né di pressione sulla Russia. Né tantomeno di critica al rifiuto di Putin.

Si conferma che l’aggressore non ha alcuna intenzione di fermare il massacro del popolo ucraino, che non ha altro modo di salvare la propria libertà e indipendenza che combattendo.

Per questo occorre sostenere la sua resistenza, anche con adeguate forniture militari, per arrestare e respingere l’aggressione. Ad oggi l’unica condizione perché si avvii una trattativa di pace giusta, cioè che non premi la violenza aggressiva della Russia, è che Putin perda la sua sporca guerra.

Dopo questa sfida per la pace, chi intende disarmare l’Ucraina per consegnarla ai carnefici lo dica chiaramente assumendosi la responsabilità, politica ed umana, delle conseguenze che questo loro atto avrebbe. Cosa hanno da dire Salvini e Conte?

