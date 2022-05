Salvini frena: “Non ho certezze di andare a Mosca. È il mio mattoncino, ma si fa se serve”

Il leader leghista a Radiouno: “Da Letta battute di dubbio gusto. Il mio è un sostegno all’iniziativa di Draghi”. E alla Stampa dice: “Su armi e pensioni non cedo”

“Posso essere utile, piccolissimo fra altri piccoli o fra altri grandi a spingere alla riflessione sul cessate il fuoco?”. Matteo Salvini interviene a Radiouno e ribadisce la volontà di partire per Mosca, ma chiarisce: “Non ho certezze che ci andrò, non è un weekend a Forte dei Marmi. Si fa se serve. Certezze non ce ne sono. Ma per esempio: aprire i porti. Questa è una richiesta che più persone portano avanti, lo ha chiesto Draghi, lo ha chiesto Macron, bisogna insistere, insistere, insistere. Dopo 20 no si aprirà uno spiraglio. Per quanto riguarda noi, ci sono buone relazioni. Rappresentiamo milioni di italiani e la voglia di pace. Sono terrorizzato dall’idea dell’espandersi del conflitto, con altri morti, con altre armi, con conseguenze anche in Italia”.

Sul merito del viaggio, Salvini dice che “io sono piccolissimo, ma la storia è fatta di piccolissimi mattoncini” e “mi spiace che qualche collega politico, come il segretario del Pd Letta, parli, attacchi e faccia battute di dubbio gusto, mi piacerebbe che le iniziative di pace coinvolgano tutti. Parlare con i governi non è un’iniziativa strampalata, non vado mica a giocare a bocce. Se un politico non fa questo…”. Poi, “se il viaggio non dovesse realizzarsi continueremo a fare le nostre richieste da lontano”. Non è un sostituirsi a Draghi, dice ancora il leader leghisti, ma “un sostegno, un ribadire, un rafforzare. Non mi voglio sostituire a nessuno, poi potrei tranquillamente passare il ponte del 2 giugno con i miei figli. E magari sarà così”.

In un’intervista alla Stampa, Salvini afferma che “è mio dovere fare di tutto per cercare di dare un contributo per il raggiungimento di una pace giusta, usando l’arma più forte: la diplomazia”. Ricorda un “grande padre della nostra Costituzione, Giorgio La Pira”, che “nel momento più critico della guerra fredda, ebbe il coraggio di andare a Mosca per parlare di pace”. E aggiunge che sarebbe felice “se il presidente Putin accettasse di vedere papa Francesco e farò ogni sforzo affinché questo avvenga”. Sulla possibilità di andare anche a Kiev, Salvini afferma: “Ne sarei felice, e sono in contatto con diversi esponenti ucraini, dopo averne ripetutamente incontrato anche ambasciatore e console”. Qualora il viaggio di concretizzasse, aggiunge, “farò tutti i passaggi necessari e ne parlerò prima di tutto con il presidente Mario Draghi. Ovviamente mi confronterò anche con i vertici della Lega”.

Salvini parla poi della tenuta del governo: “Siamo leali, ma non accettiamo ciò che va contro gli interessi degli italiani”. Sulle pensioni, a suo avviso “è inimmaginabile tornare alla Fornero, è impensabile che la notte di Capodanno scatti uno ‘scalone’ di cinque anni, come dicono anche i sindacati: è utile impegnarsi per arrivare a quota 41”. E sulla richiesta M5s di un voto in parlamento sulla politica estera, sottolinea: “Contiamo che non sarà più necessario votare per l’invio di altre armi, non è il momento di dividerci su un tema così delicato”.

